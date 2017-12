– Vi prøver alltid å ha med noko nytt

Maria Helgesen er aktuell med adventskonsertane Heim til jul med Helgesen-koret. Ho vart intervjua i vår Fort sagt-spalte fredag:

Namn: Maria Helgesen

Alder: 35

Adresse: Selje

Sivilstatus: singel

Yrke: utdanna hjelpepleiar, men jobbar som ungdomskoordinator, kulturmedarbeidar og for tida også ruskonsulent

Hobby: for det meste musikk; koret, coverbandet mitt og duoprosjektet Children of Mars med Jonas Larsson

Aktuell med: adventskonsertane Heim til jul med Helgesen-koret 9. og 10. desember i Selje kyrkje.

– Kva er ein adventskonsert?

– Det er ein konsert med julemusikk som ein har i adventstida når ein gler seg til jul. Det set ein i julestemning.

– Dette er det 6. året med adventskonsertar, kan vi seie at det har blitt ein tradisjon?

– Ja, det vil eg seie. Eg trur det blir fleire også, vi synst det er kjekt.

– Korleis fornyar de dykk?

– For det første prøver vi å ha med noko nytt kvart år. Vi har songar som har vore med frå første stund, som O Helga Natt, som må vere med. Men så har vi også alltid noko nytt, både for vår eigen del og for publikum sin del. Så har vi jo med oss Line Dybedal i gjengen som i år kjem med nokre heilt nye låtar. Vi syng ei god blanding av norske og engelske songar, gamle og nye.

– Dette koret består jo av slekt og familie, mellom anna åtte søsken Helgesen. Kva er fordelen med eit slikt familiekor?

– Det positive er at vi kjenner kvarandre veldig godt, og har sunge i lag så lenge vi kan hugse. Stemmene våre passar saman, og vi veit kva styrker kvar enkelt har. Og så likar vi jo å vere i lag, vi har det gøy.

– Blir det litt krangling?

– Det blir i alle fall diskusjonar! Men det vil eg påstå er ei styrke. Vi kjenner kvarandre og kan absolutt seie kva vi meiner. Vi er engasjerte alle saman og tåler mykje. Men det er som regel alltid god stemning.

– Er det ein song de gler dykk spesielt til å synge?

– Ja, vi gler oss alltid til O Helga Natt. No er alle med på den, vi la til kor på songen i fjor. Songen er kraftig, og gir oss veldig mykje. Elles har vi også med ein ny song i år som skal vere litt som ei overrasking. På den har vi med oss fire blåsarar frå Flatraket. Vi har også med oss musikarane Sondre Veland, Gunnar Solvåg, Jon Inge Sigerland og Johannes Aagaard. For første gong har vi nokon på trommer.

– Er det framleis billettar igjen?

– Ja, billettar kan kjøpast på nett og i døra. Vi ønskjer hjarteleg velkomen til ein konsert for alle, både store og små!