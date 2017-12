Musikklaget vil spre juleglede

– Denne tradisjonen er det mange «barn» i alle aldre som bare må ha med seg for å finne den rette gode julestemningen, sier leder i Måløy Musikklag, Leif-Kåre Holvik, som lover at det skal bli noe for de voksne å trekke på smilebåndet over også.

Nissefesten henter inspirasjon fra folkeventyrene I god tradisjon er Måløy Musikklag om få uker klar med årets store julebegivenhet – Nissefesten.

Temaet for Nissefesten har alltid handlet om juleforberedelser, alt må være klart til jul. I denne utgaven av Nissefesten skal vi få følge med på hvordan Askeladden jobber og forbereder seg til julaften. Mange venner og kjære figurer og personer stikker innom for å se hvordan det går, blant annet et spøkelse, Trollet, Bjørnen under månen, Askeladden sine brødre Per og Pål, Kaptein Sabeltann i tillegg til noen overraskelser.

– Noen er flinke og forståelsesfulle, mens noen bare lager rot og problem. Men uansett, jul blir det, sier Holvik og forsikrer om at det skal gå bra til slutt.

– Og nissefesten avsluttes i god juletradisjon med sang fra sal og scene og en liten godbit til alle barna på veien hjem.