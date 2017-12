frontpage / Kultur Idrettslag får utbetalt 7,5 millioner kroner før jul

Idrettslag får utbetalt 7,5 millioner kroner før jul

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2017.