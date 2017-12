Lykke til, Andrea!

Først skal hun kjempe om en plass i superfinalen, der to av de fire deltakerne står igjen. Dersom hun går videre til superfinalen, må hun slåss om tittelen som vinneren av The Voice 2017.

Først skal hun synge Beyoncé-låten Halo fra 2008. Dersom hun går videre til «superfinalen» under samme sending, skal hun avslutte The Voice-eventyret med 2012-sangen Try av Pink.

Vinneren av The Voice 2017 får to store premier. Den ene premien er en Volkswagen e-Golf, mens gulroten for finalistene trolig er platekontrakten de vil få med Universal Music Norge dersom de går helt til topps i sangkonkurransen. Tidligere vinnere av The Voice er Martin Halla (2012), Knut Marius Djupvik (2013) og Yvonne Nordvik Sivertsen (2015). Årets vinner blir som kjent stemt fram lørdag.