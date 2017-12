Søskenkor med adventskonsert for sjette år på rad

Dette er sjette adventskonserten for søskenkoret som no er utvida med nokre ektefellar, søskenbarn og vener.

Dei held både på tradisjonen samtidig som dei prøver å ha med noko nytt kvart år.

– O Helga Natt må for eksempel alltid vere med, men så har vi også alltid noko nytt, både for vår eigen del og for publikum sin del, seier Maria Helgesen i koret.

Line Dybedal, som er gift med Per Helge Helgesen, vil i år også stille med nokre heilt nye låtar.

– Vi kjem til å synge ei god blanding av norske og engelske songar, gamle og nye, seier Maria.

I år har koret også eksperimentert på musikarfronten. Dette er nemleg første gongen dei har nokon på trommer. Musikarane er Sondre Veland, Gunnar Solvåg, Jon Inge Sigerland og Johannes Aagaard. I tillegg har dei fått med seg ei blåsarrekke frå Flatraket som vil bidra på ein del songar.