Beboerne får nettbrett

Vågsøy-institusjonen ble nylig trukket ut som vinneren av tre nettbrett, et internettabonnement fra Telia og programvare fra Memoria for ett år. Hele 180 sykehjem fra hele landet var med i trekningen.

Planlegger utbygging av omsorgssenter Vågsøy kommunestyre bevilget torsdag 150.000 kroner til planleggingen av en utbygging av en ny fløy på Kulatoppen omsorgssenter.

Memoria er en digital minnebok og et omsorgsverktøy der familien kan dele de viktigste minnene fra livet til den de er glad i, og samtidig la omsorgspersonell bli bedre kjent med personen.

Det betyr at beboerne på Kulatoppen får opprettet hver sin Memoria-profil, der pårørende enkelt kan legge inn bilder. Gruppeleder Reidun Øksdal synes det er et kjempeflott initiativ, særlig med tanke på at Kulatoppen har velferdsteknologi som satsingsområde.

– Nå får alle tilgang til en digital minnebok som skal være veldig lett å oppdatere og bruke, og den er spesielt rettet mot de som har en demenssykdom, sier Øksdal.

Gruppelederen roser hjelpepleier Marisol Eliassen, som fanget opp konkurransen på Facebook. Selv ble initiativtakeren overrasket da hun fant ut at Kulatoppen vant konkurransen.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle vinne, smiler Eliassen.

– Det er kjempekjekt, og et spennende prosjekt og tiltak som går på dette med velferdsteknologi, sier hun om Memoria.

Eliassen er opptatt av velferdsteknologi, og ser klare fordeler ved å bruke det.

– Man ser gleden hos brukerne med en gang, og det er det jeg synes er kjekt med det, smiler hun.