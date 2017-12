Ble hanket inn til Nobel-konserten

Vokalisten til Matoma satt nemlig værfast i London samme dag som han skulle stå på scenen med EDM-artisten under fredspriskonserten i Oslo. Da stilte Bremanger-amerikaneren Adam Douglas opp på kort varsel, skriver VG.

De to artistene kjenner hverandre fra høstens Stjernekamp på NRK, der Douglas gikk helt til topps. I to av sendingene fremførte han Matoma-hiten False Alarm, blant annet i finalen. Etter Stjernekamp har Douglas og Matoma vært i studio sammen flere ganger.

Under Nobels Fredspriskonsert mandag fremførte Matoma og Adam Douglas låten One In A Million.

John Legenend, Lukas Graham, Zara Larsson, Sigrid og kampaniet Le PeTiT CiRqUe sto også på scenen under konserten i Telenor Arena mandag kveld.