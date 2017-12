Dette er årets vinnarar i Vågsøy

Jon Georg Rutledal får velfortent heider etter fleire tiår innsats for fotballen i Vågsøy og Sogn og Fjordane. Årets kulturpris vart delt ut på kommunestyremøtet i Vågsøy torsdag og i tillegg til diplom fekk Rutledal eit stipend på 10.000 kroner.

Grunngivinga for kvifor Rutledal vart årets kulturprisvinnar var som følger:

«Jon Georg har heile livet jobba for gje ungdom, ikkje berre i kommunen, eit aktivitetstilbod på fritida. Etter si eiga aktive karriere på fotballbana, som strekte seg frå tidleg på 1960-talet og langt ut mot 1990, har han brukt tusenvis av timar på ungdom i kommunen og elles i fylket. Uansett vær og vind har han stilt opp for barn i alle aldrar. Han har trent fleire aldersbestemte lag i same sesong, hatt ansvar for spelarutvikling i eigen klubb, region Nordfjord og Sogn og Fjordane fotballkrets og trenar for Tornado og seinare Tornado Måløy sitt A-lag. I Jon Georg sitt vokabular finst ikkje ordet «nei». Eit døme på det er at då fotballkretsen i august mangla ein «Fagsjef barn», tok Jon Georg på seg den jobben også, i tillegg til å trene TMFK sitt A-lag og gutelag. Jon Georg har ikkje berre vore aktiv på bana. Han har i fire år var han formann i fotballkretsen og har i tillegg vore medlem av ulike komitear i kretsen sitt arbeid med barn og unge.»

Kulturstipenda i Vågsøy kommune er i år delt på tre personar som får 4.000 kroner kvar. Sebastian Fløysand Kvalheim, Andrea Santiago Stønjum og Tone Holvik-Eriksen får kvart sitt stipend. Fløysand Kvalheim har stått bak arrangementet Måløy LAN i fleire år, medan Andrea Santiago Stønjum sine prestasjonar i The Voice denne hausten er kjent for dei fleste. Tone Holvik-Eriksen får stipendet for sitt bidrag til Vågsøy kommune gjennom gatekunstprosjektet i Måløy.

Fjordenes Tidende gratulerer alle vinnarane!