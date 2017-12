Skal varme opp scena for internasjonal stjerne

Med sin singer/songwriter-bakgrunn fra USA, har Adam Douglas spilt og samarbeidet med mange internasjonale storheter som Jon Bon Jovi, Larry Carlton og Robben Ford. Også flere norske artister, som Marit Larsen, Frode Alnæs og Vidar Busk, har hatt den store gleden av å samarbeide med Adam, heter det i en pressemelding fram jazzfestivalen.

– Adam Douglas er uten tvil en av de aller beste soulstemmene vi har her i landet, sier festivalsjef Kai Gustavsen.

Med en folkelige fremtoning, sterk tilstedeværelse på scenen og en unik soulstemme vant Adam Douglas NRK-satsingen Stjernekamp i høst, og ble for alvor kjent for et bredt publikum i hele Norge.

– Å høre Adam Douglas på scenen før Sting er en kombinasjon vi tror vil falle i smak hos mange publikummere, sier Gustavsen i pressemeldingen.

Konserten med Sting, som er 5. juli 2018, ble lansert for en uke siden, og det nærmer seg 4.000 solgte billetter.