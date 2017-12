I morgon skal dei få vise sine kunstar

Namn: Tonje Elisabeth Husevåg

Alder: 33 år

Adresse: Vågsvåg

Sivilstatus: gift

Yrke: tannhelse-sekretær

Hobby: følge opp ungane sine aktivitetar

Aktuell med: er styreleiar for Måløy Idrettslag si turngruppe som arrangerer juleoppvising 27. desember i Samfunnshallen

– Kva får publikum sjå på juleoppvisinga til turnarane?

– Ein får sjå alt som dei har jobba med. Ein får sjå dei nye dansane som kvar gruppe har jobba med og ein får sjå fellesdans. Turnarane gler seg til å vise fram programmet sitt, og dei har øvd på dansane, koordinasjonsteknikk, leikar og andre øvingar. Det har blitt nokre ekstra øvingar knytt til juleoppvisinga, og så skal dei vel øve nokre timar rett i forkant av framvisinga.

– Kor mange turnarar er med?

– Rundt 80 turnarar har gitt uttrykk for at dei skal vere med på oppvisinga. Vi plar ha godt oppmøte denne dagen.

– Korleis står det til med nervane til turnarar og instruktørar nokre dagar før showet?

– Eg trur trenarane har nokolunde kontroll. Men eg reknar med at det er litt ekstra spennande for dei som skal vere med på si første juleoppvising. Men det går nok heilt fint både for store og små.

– Kor mange gongar har turnoppvisinga i romjula blitt arrangert?

– Dette blir turnoppvising nummer 52. Eg er jo tilflyttar og har vore i MIL i to år, men for dei som har vore her lenger enn meg er nok dette ein tradisjon som er veldig kjær.

– Korleis plar oppmøtet vere?

– Eg har vore på dei to siste framsyningane, og første året var det ganske fullt. I fjor rigga vi til mykje stolar og bord, men det viste seg ikkje å vere nok. Vi måtte sette ut fleire stolar og folk sat nærast opp etter veggane. Vi riggar som vanleg til med kaffi, kaker og loddsal og håpar det kjem like mange på årets oppvising.

– Kor mange medlemmar har turngruppa i MIL i dag?

– No er vi 91 turnarar og mellom seks og sju instruktørar. Det er eit bra tal, men vi jobbar alltid med å få det høgare. Fokuset i år er å bygge opp MIL sin identitet og det kjem nye ting på bana neste år.