Kultur

– Konserten var aldeles fenomenal, men vi hadde hatt plass til mer folk. Det var kun rundt 100 personer som kom på konserten. Sånn sett må vi innrømme at vi er litt skuffet, sier Kvalheim.

Musikklubben feirer 25 år i år, og Heine Totland med band var konserten som sparket jubileumsåret i gang.

– Vi har planer om å ha flere konserter i år enn vi har i et vanlig år, og kanskje gjøre et stunt, sier Kvalheim. De har også planer om å gjenta fjorårets suksess med The Poor Boys på Jibben i påska.