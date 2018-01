Sju konserter på sju dager

Kultur

– Musikkuka har blitt en tradisjon nå, smiler Alice Teunis, organist og medlem av musikkutvalget i Vågsøy sokneråd. Hun er også en av arrangørene under den kirkemusikalske uka som starter i Sør-Vågsøy kirke i Måløy fredag 2. februar.

Med seg har hun arrangører Grethe Mulelid, John Svarstad og Karin Vambeseth. De gleder seg over å kunne invitere til nok en kirkemusikalsk uke i Vågsøy, der det lokale kulturlivet står i fokus.

Utvider til Totland

For første gang blir det en egen konsert i Totland kyrkje under musikkuka. Der er det søsknene Hopland som står for underholdningen, med artist Sølvi Hopland i spissen.

– Det blir for det meste Sølvi Hoplands egne melodier under konserten. Programmet er ikke spikret, for de liker å være litt spontane, smiler medarrangør Alice Teunis.

For første gang blir det også arrangert en felles korkonsert under musikkuka. Planen gikk i vasken i fjor, da det var umulig å samle alle korene på samme dag. I år har de imidlertid funnet en dato som passer for alle, noe Teunis gleder seg over.

– Det betyr at hele Vågsøys kulturliv er med på musikkuka. Det er flott at de lokale kulturaktørene kan føle seg velkomne i kirken, sier medarrangøren og viser til at det både blir en egen korkonsert, i tillegg til en felles korpskonsert samt en felles skolekorpskonsert.

Egen Elvis-konsert

Søndag 10. februar arrangeres konserten «In Memory of Elvis Gospel» i Sør-Vågsøy kirke. Konserten er ikke i regi av Vågsøy sokneråd, men blir likevel en del av musikkuka.

– Da vi planlagte musikkuken så viste det seg at Elvis-konserten allerede var booket inn den dagen, sier Alice Teunis og legger til at det hele klaffet på en fin måte.

– Det er jo to lokale kor som skal være med på konserten, og det er flott, sier Teunis, som viser til både Viltkoret og Måløy songlag.