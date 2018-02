Kultur

Namn: Anne Grethe Strand

Alder: 45

Adresse: Måløy

Sivilstatus: gift og tre barn

Yrke: kulturmedarbeidar, kinosjef og SFO-leiar

Hobby: turar i fjellet og strikking

Aktuell med: arrangerer UKM for Vågsøy og Selje komande laurdag i Samfunnshallen

– Er de i rute til laurdag?

– Det er vi. Det er alltid litt som skal gjerast i siste liten, men no har vi gjort dette så mange gonger at vi har is i magen. Vi ser at det er fleire som også melder seg på i siste liten. Eg stengde påmeldingane søndag, men allereie måndag fekk eg telefonar frå ungdomar som ville melde seg på.

– Kor mange har meldt seg på?

– Vi har 16 sceneinnslag, og det er veldig bra. Og så har vi 30 innslag på kunst. Her er kulturskulen ein veldig viktig samarbeidspartnar.

– Kva aldersgruppe er det som deltar på UKM lokalt?

– Dei yngste er 10 år, og dei eldste er 17 år.

– Kva skal ungdomane vise?

– I år er det dans, korps, song og band, i tillegg til utstillingane. Så det er mykje forskjellig og litt for ein kvar smak.

– Kor mange går vidare?

– Sjølv om vi arrangerer saman med Selje, så går ungdomane vidare kommunevis. Det betyr at vi frå Vågsøy kan sende vidare inntil fem sceneinnslag og inntil fire kunstverk. Men det er ikkje noko vi fokuserer så mykje på.

– Er ungdomane involvert i andre delar av mønstringa?

– Ja, i år har 9. klasse blant anna ansvar for kiosken.

– Dette er fjerde året Vågsøy og Selje samarbeider om UKM. Kvifor har de valt å gjere det på denne måten?

– Dette gjer vi fordi det har vore nedgang i talet påmelde til UKM. Ikkje berre lokalt, men over heile landet. I staden for å lage ei lita mønstring med nokre få sceneinnslag, så slår vi oss i lag og lagar eit flott UKM-arrangement i Samfunnshallen. Maria Helgesen og eg samarbeider godt og har etter kvart fått gode rutinar på gjennomføringa av arrangementet.

– Kvifor er UKM viktig?

– Det er flott for ungdomane å få vise fram kva dei kan. Ein har mange eksempel på at dei som har kome seg opp og fram i musikklivet ofte starta på ei UKM-scene. Lokalt kan vi sjå på Jørn og Andrea som har vore med på UKM fleire gonger. Eg håpar mange kjem og støttar dei flotte ungdomane.