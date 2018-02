Unge talent sparka i gang musikkuka

Kultur

Medarrangør Alice Tenuis, som sit i musikkutvalet for Vågsøy sokneråd, fortel at ho hadde ynskja seg endå fleire publikummarar fredag, då kvelden var via til unge talent.

– Sjølv om vi skulle sett endå fleire frammøtte vart det ein vellukka kveld. Dei som kom var veldig overraska over nivået, og musikarane leverte på både piano, orgel og kornett, fortel Teunis.

I helga blei også ein felles korkonsert og korpskonsert arrangert i samband med musikkveka.

Denne veka er det nye konserter som står for tur.

Mandag kveld er det duka for ein felles skulekorpskonsert med Holvik skulekorps, Bryggja skulekorps og Skavøypoll skulekorps saman med Vågsøy skulekorps.

Onsdag 7. februar er det klart for konserten "Songglede" med søsknene Hopland i Totland kyrkje.

Torsdag 8. februar er det ein klassisk konsert i Sør-Vågsøy kirke, før det heile vert avrunda med Elvis-konserten "In Memory of Elvis Gospel" søndag 10. februar.

Les meir om musikkveka i Fjordenes Tidende tysdag.