Kultur

Norsk kritikerlag har offentliggjort navnene på de nominerte til Kritikerprisen for beste voksenbok, beste barne- og ungdomsbok, beste oversettelse og for beste sakprosabok for voksne for året 2017.

Arnfinn Kolerud og Maria Parr er nominert til Kritikerprisen for beste barne- og ungdomsbok med bøkene Snillionen og Keeperen og havet.

Juryen består av Morten Olsen Haugen, Karen Frøsland Nystøyl og Geir Vestad.

Oversetteren Øystein Vidnes fra Vanylven er nominert til Kritikerprisen for beste oversettelse med boken Tre kvinner av Robert Musil.

Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterært verdifull prosa. Juryen består av Carina Elisabeth Beddari, Audun Lindholm og Janneken Øverland.