Ny bilfilm med lokal regissør bekreftet

Dette blir den tredje filmen i rekken av publikumssukssene Børning og Børning 2.

Hallvard har vært med på å gi kinoøkning Bilfilmen «Børning 2» ga Bygdekinoen en solid økning i publikumstallet i fjor.

– Børning 3 blir større og råere og denne gangen går ferden til Tyskland og ender i et ellevilt løp på den verdenskjente racingbanen Nürburgring. Filmen er en actionkomedie der bilkjøring er hovedingrediens. Også denne gangen blir det stor fart, mange hestekrefter og heftig konkurranseinstinkt. Vi får et gjensyn med de kjente og kjære karakterene fra de foregående filmene og blir introdusert for kjente navn fra Sverige, Danmark og Tyskland i de andre rollene, ifølge nettstedet til filminstituttet

Regissør Hallvard Bræin, som har familiebånd til Åheim, har arbeidet i filmbransjen i mer enn 20 år. Som regissør har han en rekke dokumentarfilmer bak seg. Børning 3 er hans tredje spillefilm – de to andre er altså Børning 1 og Børning 2.

Manusforfatter er Kjetil Indregard. Han har lang erfaring både som forfatter, regissør og skuespiller innen teater og film. Som manusforfatter for film har han skrevet Marias Menn, Lille frøken Norge og ORPS.

Produksjonsselskapet Filmkameratene AS står bak Børning-filmene.