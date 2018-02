Lagar ny festival her

Kultur

– Denne kvelden vil du kunne høyre fengande musikk med element frå folk, country, bluegrass og blues, heiter det i omtalen frå arrangørane.

På scena står artistar med både lokal og nasjonal forankring. Mellom anna kan ein oppleve elevar frå kulturskulen i Eid, ulike soloinnslag og lokale band som vil formidle musikk med røter i den amerikanske folkemusikken.

– Eg tykkjer vi er der heile tida – Vi har alltid trivst på Eid. Det er rart med det, men det er blitt ein av stadane vi må innom.

– Til å headline kvelden har vi fått med oss fantastiske Darling West. Dette er eit av dei leiande country- og americanabanda i Noreg, som også er plateaktuelle med den fantastisk nye plata While I Was Asleep, fortel arrangørane.

Gruppa vann Spellemann for albumet Vinyl and a Heartache i 2016, spelte på Øyafestivalen i fjor og legg no staseleg nok turen innom Gymmen på sin Norgesturne.

– Americanafestivalen i Gymmen vil passe for både musikkinteresserte og nysgjerrige publikummarar som vil oppleve kvalitetsmusikk ei triveleg atmosfære i nykoselege Gymmen, seier arrangørane.