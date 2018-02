Jubilerer med kjærleik som tema

Kultur

– Vi har øvd inn kjærleikssongar frå mange ulike sjangrar, så her vert det noko for ein kvar smak. Publikum vil få høyre mykje nytt, der dei flinke solistane våre får utfalde seg saman med koret. I tillegg til vår eigen gode pianist, har vi fått med den dyktige bassisten Svein Hunnes frå Volda. Så her kjem det til å svinge, seier gospelkoret i ei melding.

Sikra stemning med musikk frå hjartet Ei rekke solistar, kor og korps var samla til den tradisjonelle julekonserten i Leikanger kyrkje. Soknerådsleiaren er sikker på at dei 186 publikummarane sit att med mykje julestemning.

Stadlandet gospelkor starta opp i 1998 som eit prosjektkor i forbindelse med at gospelsongaren Jessy Dixon trengde eit kor til konserten sin på Stadlandet. Konserten gav meirsmak, og koret har sidan den gong vore eit aktivt kor som har stelt i stand og delteke på mange ulike arrangement.

Fleire av songarane har vore med i 20 år, andre har nyleg starta i koret, og til saman er ein i dag ein godt samansveisa gjeng på 34 songarar. Heilt sidan starten har Guni Reed vore dirigent og Per Stave har vore fast pianist.

– Vi håpar at mange tek turen til Stadlandet Grendahus 3. mars for å vere med å feire koret, heiter det i meldinga.