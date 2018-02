– Vaksne folk går bananas

Kultur

– Vi veit at det er fleire enn oss som har opplevd bandet på deira heimebane, Madam Felle i Bergen, og kan skrive under på at dette er noko utanom det vanlege. Det tar heilt av og vaksne folk går rett og slett bananas. Dette er rock’n’roll slik det skal vere, samanfattar Sigbjørn Kvalheim i Musikklubben.

The Rolling Clones spelar på Jibben i Måløy laurdag.

Bandet, som er eit tributeband for Rolling Stones, vart stifta i februar i 1982. Det består av Bård Ose, Mads Eriksen, Beinet, Pytten og Bøggen.

Musikklubben har lenge prøvd å få tak i bergensbandet.

– På fjerde forsøk lukkast vi endeleg i å få dette elleville bandet til Måløy, og det på sjølvaste Jibben, som er skreddarsydd for slikt. Her blir det heitt, tett og sveitt, lovar Kvalheim.

Bandet spelar ifølge festivalen Backbeat utelukkande dei beste låtane til moderbandet. Med andre ord berre låtar laga i løpet av tiåret 1964-1974, med eitt unntak, Start Me Up frå 1981.

– Med sin medfødde bergenske beskjedenheit påstår bandet at dei er yngre, billegare og betre enn originalen, fortel Kvalheim.