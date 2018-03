Bildene gir mye energi og glede

Kultur

For Jertrud Eikås betyr malingen langt mer enn bare vakre farger og former.

– Jeg får mye energi og glede når jeg maler, og det tror jeg vises igjen i bildene, smiler Jertrud Eikås.

Kjølsdalingen, som er bosatt i Bergen, tryller frem bilder ved hjelp av akrylmaling i alle farger. En hobby som har vokst seg større og større.

– Uten interessen fra folk tror jeg hobbyen kanskje hadde dødd litt ut, sier hun.

Eikås har alltid vært interessert i å male. Da hun skulle ta utdanning var det også det som sto hjertet nærmest. Men jobbsikkerhet og inntekt ble prioritert fremfor kunsten, som ble lagt på hyllen så lenge.

Utdanning innen økonomi var i boks og Eikås fikk seg jobb i bank.

– Men så ble jeg syk og fikk diagnosen dystoni, en sentralnervesykdom som gjorde at det ble vanskelig å jobbe. Da tok jeg frem igjen hobbyen, forklarer hun.

Farger og former, glede og energi blir overført til blanke lerret. Når malingen er i fokus er det som om smertene blir glemt og gleden vokser frem.

– Jeg fyller dagene mine med kreativitet, og det er veldig kjekt.

Stor interesse

Det viste seg fort at det ikke bare var kunstneren selv som fikk glede av maleriene. Fyrstikkpikene, som hun har døpt maleriene til, blir gjort om til trykk, kort og kalendere.

– Det er så kjekt at ett maleri kan bli til så mye. Ved å ta utsnitt av ett maleri kan det bli til fem kort.

En designer i kjolefirmaet L'evolu-tion plukket også opp motivene til Eikås. Kunstneren lot dem bruke motivet gratis, og med det havnet fyrstikkpikene på en kjole.

– Kjolen planla de å ha til salgs fra mai til september-oktober, men var utsolgt i juni. Så det ble en kjempesuksess. Selv jeg hadde problem med å få tak i en kjole, ler hun.

– L'evolution er hektet, og til våren kommer det mer. Hele fem nye kjoler og en T-skjorte, røper kunstneren, og tilføyer at de ser på muligheten for å gjøre fyrstikkpikene om til putetrekk også.

Eikås retter takk til sine tre voksne barn for at kunsten hennes når ut til folket. Barna hennes har opprettet et aksjeselskap og ordner alt det praktiske, mens hun selv står for hovedingrediensen – kunsten.

– Jeg tror de så verdien i maleriene mine, noe som kunne jobbes videre med. Jeg tror de gjør dette mest for å hjelpe meg til å inneha en verdig hverdag, og det er utrolig fint gjort av dem.

Kvinner i fokus

Når Eikås maler starter hun uten noen plan. Det hvite lerretet blir fylt med farger etter hvert som Eikås tilfører det som faller naturlig inn.

– Er det noe du ønsker å formidle i kunsten?

– Det har jeg diskutert med barna mine flere ganger, men jeg har ikke kommet til noen konklusjon. Når en ser på bildene mine er det mye samhold, kvinner som står samlet og omfavner hverandre. Samhold står nok sentralt, at ingen er utenfor.

– Tilbakemeldingen fra folk er at bildene gir mye energi og glede. Greier jeg å gi folk det, så er det en stor gave.

For kunstneren er det viktig at tilskuerne får muligheten til å se på bildene og gjøre sine egne tolkninger.

– Mange ser feminisme og spør om det er derfor jeg maler mye damer. Jeg har forsøkt å male menn også, men det faller meg mer naturlig inn å lage disse damene her. Men jeg ønsker at folk skal se på bildene selv og finne den meningen de mener er rett, sier hun og finner frem akrylmalingen.

Klar for å hente frem energien, gleden, fargene og kreativiteten.