Malakoff-band er oppløst og avlyser alle konserter

Det er nettstedet Musikknyheter.no som melder dette.



I en kommentar sier vokalist Sivert Høyem:



– Jeg beklager å melde at jeg forlater Paradise på grunn av vanskeligheter med å kombinere bandet med mine andre prosjekter og det at trommeslager Rob Ellis nylig forlot bandet. All turnering og innspilling med Paradise er innstillt og bandet er lagt på is inntil videre. Det er fremdeles mulig at det vil bli gitt ut musikk fra Paradise i fremtiden. Takk for all støtte så langt.



Høyem startet bandet sammen med Rob Ellis og Bob McVey.