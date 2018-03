Feirar korpsmusikken med Vanylvsblest

Kultur

Vanylvsblesten er ei nymotens korpssamling som tok over for det tradisjonelle Sonestemnet.

– Vi har invitert dei andre korpsa i Vanylven, i tillegg til eit gjestekorps frå Selje kommune, fortel Beate Kristin Rekkedal for arrangør Fiskå Musikkorps.

Fredagskvelden startar med fellesøvingar, som held fram store delar av laurdagen, og ei lita økt søndags føremiddag. Søndag ettermiddag vert det konsert på Fiskå Ungdomshus, og då skal korpsa spele eigne nummer, i tillegg til at storkorpset skal opptre med det nyinnøvde repertoaret.

I år har Fiskå Musikkorps invitert instruktør frå Stavanger, Clive Zwanswiniski. Han skal vere dirigenten for felleskorpset denne helga.

– Vanylven er ei rik kulturkommune, også når det gjeld korpsmusikk. Vi har mange korps, sjølv om ikkje det er så store korps. Difor er Vanylvsblesten med på å styrke det musikalske samhaldet i og mellom korpsa, seier Rekkedal.

Og det er nettopp for å styrke korpsinteressa at ein har valt å invitere instruktør utanfrå. Clive Zwanswiniski kjem frå Skottland, men held no til i Stavanger, der han er aktiv i det korpsmiljøet som er der.

– Det vert også ei sosial helg, der ein gjennom musikken finn eit felles møtepunkt i pausar og matøkter, fortel Rekkedal.

Arrangørkorpset, Fiskå Musikkorps, er eit generasjonskorps for Fiskå og bygdene rundt. Korpset vart stifta i 1963, og feirar dermed 55 års jubileum i 2018.

Inneverande år er Musikkorpsenes år, der blant anna Norsk Musikkorps Forbund feirar 100 år.

– Det er lagt opp til mange arrangement rundt om i heile Noreg. Dette gjer det ekstra kjekt å arrangere Vanylvsblesten i år, understrekar Rekkedal, og legg til:

– Konserten søndag 11. mars vert ei flott avslutning på øvingshelga, og vi håper mange frå alle bygdene kjem og høyrer på oss. Det er kjekt å øve saman med andre musikantar, men det er minst like viktig å formidle det vi har øvd inn for publikum. Det vert kafé og loddsal også, seier Rekkedal, som fortel vidare at tidlegare, då Sonestemne var ein stor tradisjon i Vanylven, var det vanleg å oppmode bygdefolket til å flagge.

– Så vi oppfordrar alle på Fiskå til å heise flagga for korpsmusikken denne søndagen, seier Rekkedal som samstundes takkar næringslivet i kommunen som sponsar dei med gevinstar til loddsal og pengegåver.