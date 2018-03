Musikklubben inviterer til fest

Kultur

– Skjærtorsdag er det nøyaktig ett år siden bandet var her sist og omtrent snudde Jibben opp ned. Det ble en konsert som det snakkes om enda, og mange har nærmest forlangt å få bandet tilbake. Vi er glade for å kunne oppfylle slike ønsker og gleder oss til å få bandet tilbake i jubileumsåret vårt, skriver Musikklubben i Måløy i en pressemelding.

Ønsker velkommen til ny sesong Tradisjon tro åpner Kråkenes fyr dørene skjærtorsdag 29. mars.

langfredag

The Poor Boys er et tribute-band til Creedence. De har base i Bergen og har de siste årene turnert sør-Norge på kryss og tvers. Bandet er blant annet fast innslag på Seljordfestivalen og delte i fjor scenen med store navn som Nazareth, Johnny Logan og Bellamy Brothers.– Alle har eit forhold til Creedence, og The Poor Boys spelar Creedence slik Creedence skal spelast, direkte ærlig og med stor intensitet. John Fogerty ville utvilsomt vært Godt fornøgd etter ein kveld med The Poor Boys, skriv klubben.Onsdag blir det påskequiz på Jibben, og(MERK! ikke lørdag slik det står i papiravisen tirsdag) kommer coverbandet Hit Station.