Pavelich erklært som en av Norges fremste toplinere

Kultur

Det er nettstedet NPS Music som gir eidaren den gjeve tittelen.

– I front av Lovespeake finner man Alexander «Pav» Pavelich som er en av landets fremste toplinere, heter det i artikkelen.

– Hverdagen til Alexander består av å skrive musikk for verdens største stjerner, men «Pav» er klar på det at han beholder de beste låtene selv, tross i at han allerede har gitt fra seg låter til blant annet listetopperen Nick Jonas.

Forrige fredag slapp Lovespeake låten Imagination som er denne «Ukens single» hos NPS.

– I et organisk lydbilde bestående av keys, gitar og lekende synths har Lovespeake laget et av årets sterkeste hook. Med varme akkorder, og spretne «feel good» gitarer er dette en positiv og fantasifull låt som ikke minst er perfekt for våren, skriver nettstedet om den nye låten.

Selv sier Pavelich følgende om Imagination:

– Nå har jeg fått nok av snø og vinter og håper at denne låten kan smelte frem noen digge vårvibber. Det er jo ei litta kjærlighetsvise om å ville føle noe ekstra – men er det ekte følelser, eller er det bare wishful thinking?