Popdronningen returnerer til Malakoff

Kultur

Tirsdag kveld bekrefter Malakoff Rockfestival at Gabrielle og Vazelina Bilopphøggers er de foreløpig to siste navnene på årets festivalplakat.

Begge spiller på Nordfjordeid fredag 20. juli.

- Gabrielle hadde en legendarisk tøff konsert på Malakoff i 2016 og det har siden vært et folkekrav å få den hinsides kule dama tilbake til Malakoff. Norges beste hiphop-stemme er herved servert, sier festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal i en pressemelding.

Han forklarer at Vazelina Bilopphøggers vil "kickstarte" Malakoff-fredagen.

- De er for legender å regne og er det ypperste av norsk showbusiness og rockehistorie. På Malakoff vil publikum få oppleve et av de mest folkekjære bandene her til i lands med musikk til terningkast 10 på allsangskalaen, sier Naustdal.

17. april annonseres hele Malakoff-programmet.