I morgen kan du sikre deg lopper - helt gratis

Kultur

Under sist loppemarked hadde Breidalen et utebord med «gratislopper». Dette ble en såpass stor suksess at arrangøren øker med flere utebord og gratislopper også denne gangen.

Breidalen planlegger to-tre store utebord med litt forskjellig av ulike lopper. I tillegg skal de ha lenestoler som folk kan hente gratis, samt noen gamle og fine spisestuestoler.

Loppemarkedet til Breidalen har tidligere holdt til i lokalene til Firda Canning i Måløy. Våren 2017 flyttet hun til Raudeberg, og har vært der siden.

Inntektene fra Breidalens loppemarked går til Sogn og Fjordane Parkinsonforening.