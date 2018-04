Kjem med ny bok til hausten

Kultur

– Vi reknar med å kome med ei ny ei til hausten. Vi vil ha med stoff frå ulike kantar av kommunen. Dette vil sjølvsagt kunne vere stoff som kan vere nyttig for ein bygdebokskrivar, men det vil på ingen måte kunne erstatte ei Vågsøy-soge, slår leiar Bjørn Eide fast.

Sidan den første årboka til historielaget kom ut, har det blitt over 750 sider med lokalt stoff fordelt på over 100 artiklar og tekstar. Årboka for 2017 tok føre seg blant anna to fagartiklar om geologien i ytre Nordfjord og Måløyraidet og Spanskesjuken i fylket og ytre.

– Vi har kvart år med eit par fagprega artiklar, men samanlikna med ei bygdebok, kjem vi i vår årbok berre med brotstykke av historia. Men brotstykka er viktige delar av lokalhistoria som mange i framtida vil ha glede av og gjere seg nytte av.