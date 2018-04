Heidra etter 40 år lang innsats

Kultur

Etter 40 års innsats i Røde Kors er eidaren Are Haavard Fagerli framleis i front, som leiar i Eid Røde Kors og instruktørleiar i Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps.

Visepresident i Norges Røde Kors, Morten Støldal, overrekte medaljen under fylkesårsmøtet i Balestrand, heiter det i pressemeldinga frå Sogn og Fjordane Røde Kors.

I grunngjevinga til Komiteen for heidersteikn i Norges Røde Kors heiter det mellom anna at:

Fagerli har vore aktivt medlem i Røde Kors og Røde Kors hjelpekorps i over 40 år. Han har hatt ei rekke tillitsverv lokalt i Eid og på fylkesplan i over 30 år. Are har mellom anna vore leiar både i lokalforeinings- og hjelpekorpsstyret i fleire periodar på 1980- og 90-talet, og er i dag nyvald leiar i Eid Røde Kors.

På fylkesnivå har han vore vara til distriktsråd hjelpekorps i 2003 - 2005, medlem i prosjektgruppe for internasjonalt distriktssamarbeid 2004- 2007, Instruktørleiar for Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps frå 2012 fram til dags dato. Fagerli har vore sittande hovudsensor i opplæring i Sogn og Fjordane Røde Kors frå 2016 til dags dato.

Are Haavard Fagerli har spesielt engasjert seg i kurs og opplæring. Han har lagt ned ei eineståande innsats for opplæringa og instruktørmiljøet i Sogn og Fjordane Røde Kors, og gjennom dette også utviklinga av tillitsvalde og frivillige i heile distriktet. Fagerli er ein engasjert, oppdatert og framsynt frivillig som er open for, og ser alternative innfallsvinklar og nye måtar å løyse ting på. Han ser viktigheita av at det vert lagt godt til rette for at også godt vaksne frivillige skal oppleve opplæringa i Røde Kors på en god måte, og samtidig at opplæringsaktiviteten er tilpassa de yngre, slik at dei opplever Røde Kors som attraktivt.