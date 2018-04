Kultur

– Med sine truverdige karakterar leverer årets prisvinnar eit solid stykke litteratur som kan stå seg i lang tid framover, skriv juryen i grunngjevinga.

Maria Parr får prisen på Barnelitteraturfest på Samlaget i Oslo fredag 13. april, same dag som landsmøtet i Noregs Mållag opnar i Vinje.

Dette er tredje gong Maria Parr gjev ut bok, og det er tredje gong ho får Nynorsk barnelitteraturpris.

Juryen har vore Marthe Frette, Gudrun Kløve Juuhl og Kristine Thorkildsen.

Maria Parr vant Brageprisen Maria Parr fra Fiskå i Vanylven har vunnet Brageprisen i kategorien barne- og ungdomsbøker for sin tredje bok Keeperen og havet.

I grunngjevinga heiter det blant anna at: «Må Maria gje oss fleire litteraturopplevingar i mange, mange år framover. Me vil inn i denne herlege verda fleire gonger, gjerne med andre enn Trille og Lena, men den gode atmosfæren vil me kjenne på att. Barn treng slike historier som syner andre sider ved livet enn YouTube og likes»