– Vi bruker stort sett å spille for fulle hus

Kultur

– Ja nå er det dobbeltøvinger hver kveld, og generalprøve hadde vi onsdag, ler Ann-Mari Ringdal ved teateret, men forsikrer at de er helt i rute til premieren fredag 20. april.

– Det blir kjempespennende!

Teateret er klar med nytt lystspill Det er tilbake til røttene når Teateret i Vågsøy neste fredag har premiere på forviklingskomedien Jomfru Fryds Banko.

Enn så lenge er det ikke solgt så mange billetter til Teateret i Vågsøy sine tre forestillinger, fredag, lørdag og mandag.

– Dette er vi vant til. Folk bestemmer seg gjerne siste dagen for om de skal gå. Men når de først har bestemt seg, så kan det brenne både her og der, da skal de på teater. Og så plutselig er det fullt hus, smiler Irene Bortne, som har is i magen på billettsalget.

– Vi bruker å ha et fast publikum, og bruker stort sett å spille for fulle hus. Vi satser på at det går seg til i år også!

Jomfru Fryds Banko er en forrykende forviklingskomedie som foregår på et pleiehjem i moderne tid. Stuepiken på pleiehjemmet, jomfru Fryd er ingen jomfru, hun er nemlig høygravid. Og når det så skjer et plutselig dødsfall på hjemmet, er det duket for forviklinger og intriger.