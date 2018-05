– Dette vil ha stor marknadsverdi for oss

Kultur

– I tillegg til andre målsettingar for festivalen ønskjer vi å sette Måløy på kartet. For oss er det også viktig å få fram at vi er Norge sin einaste tredagers Elvis-festival, i den vakre ramma som Måløy gir oss. Vi er veldig glad for at den nye norske dokumentaren blir sendt på statskanalen i beste sendetid. Det å få bli med i ein slik dokumentar har sjølvsagt stor marknadsverdi for oss, seier Geir Tharaldsen i festivalen.

No skal Måløy-Elvis ut på vegen I samarbeid med Olsen Transport AS har The Norwegian Elvis Festilval i Måløy dekorert firmaet sin største semitrailer.

Produksjonen er ved dokumentarfilmskaper Erik Jacobsen frå Tønsberg. Saman med medhjelpar Tommy Rønning frå Nøtterøy har han samla opptak over fleire år, på ein rekke stadar i Norge. Ikkje minst frå den årlege, tre dagar lange Elvis-festivalen i Måløy.

Jacobsen og Rønning var på festivalen i Måløy i 2015 og 2016.

– Vi har fem-årsjubileum i år, og festivalen er blitt lagt merke til både her i Norge og i utlandet. Dei som har vore her gir oss veldig gode tilbakemeldingar, og dei fortel det vidare til andre. Vi trur TV-produksjonen vil gje oss mykje merksemd for det vi held på med her i Måløy, og så får vi sjå om det viser igjen i talet tilreisande, seier Tharaldsen.

Får verdsmeister til festivalen Til The Norwegian Elvis Festival kjem Jay Dupuis som i 2014 vart kåra til verdas beste Elvis- tributeartist.

Årets festival blir arrangert 9., 10. og 11. august.