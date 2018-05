Stakk av med pris for årets vakraste bok

Kultur

Bak den unike utforminga som er ein slags hybrid av pocket og hardcover innbunden i utsøkt tekstil, står designarane Andreas Töpfer, Stefan Ellmer og Øystein Vidnes. Sistnemnde er opphavleg frå Fiskå i Vanylven, men bur i Leikanger i Sogn.

– Bokserien er preget av en slagkraftig estetikk som ikke går på tvers av det litterære uttrykket. Bøkene befinner seg et sted mellom hardcover og pocket innbundet som flexibind med klaff - en nyvinning. Her har man satset friskt med nye oversettelser til nynorsk av litt ukjente oversettere og utradisjonelle designvalg. De klassiske litterære verkene har fått et tydelig seriepreg med flertydige, slående, ikoniske illustrasjoner og spesialtegnet skrift, heiter det i grunngjevinga frå juryen.

Forlaget, som er basert på Leikanger, har satsa på heilskapen og høg kvalitet tvers gjennom med den nye serien sin, og nyleg vann ei av bøkene Kritikarprisen for beste omsetjing. Men heller ikkje skrifta i bøkene er tilfeldig. Skriftdesignar Stefan Ellmer har laga tre heilt nye skriftsnitt til serien: Skald antikva, Skald grotesk og Skald italic som også vart premierte under Grafills Visuelt-konkurranse i fjor. I tillegg til innbinding, skrift og framifrå omsette tekstar, er det illustrasjonane på framsidene som set preg på serien.

Forlaget Skald har i lang tid satsa på bokdesign og kvalitativ høgverdig material. I 2002 vann forlaget sin første gullpremie i denne konkurransen og har sidan blitt premiert 18 gongar for usedvanleg bokutforming.

Fakta:

Øystein Vidnes (f. 1976) er designar, forfattar, omsetjar og illustratør. Han er opphavleg utdanna litteraturvitar og var med å starte mikroforlaget Gasspedal i 2000. Mellom 2005 og 2013 har han vore designaren bak kulturtidsskriftet Vagant. Han lagar bokomslag og bøker for forlag i Noreg og Danmark. Han er no basert i Leikanger i Sogn. Vidnes har vunne fleire prisar i kåringa Årets vakraste bøker. I 2015 fekk han tildelt gull for utforminga og illustrasjon av romanen MS Liv av Rolf Sagen.