Denne kronikken er skrive av Jarl Wåge.

Å jul med di glede

Nesten som eit koppel av topptrimma huskyar susande over viddene i det store Finnmarksløpet, har kredittkorta lenge julesusa seg gjennom betalingsterminalar. No er dei på oppløpssida. Dei har fått ferten av mål og siste rest av kroner skal tynast ut av dei. No skal sjølv ristande olding ta sin stav, til butikkar hen. No skal sju sortar i boks. No skal det hamstrast ofselege mengder med mat vi aldri har ant vi berre må ha. No skal vi vri hjernen for å komme på den ideelle og geniale gåva, gjerne litt dyrare enn i fjor, til dei som har så altfor mykje av alt. No skal jula manast fram att i hytte, hus og slott. Snart skal vi, utmatta av julestress, senke tempo og skuldrer, puste ut og synge: «Fred over jorden, menneske fryd deg.»

For nokre år sidan feira eg jul med nær og kjær familie i alle aldrar. Julehuset var slik julehus skal vere. Moder, eller fader, hadde tent alle ljos. Det var overdådig pynt overalt. Ribbelukt siva inn i alle rom. Juledrammen som stod klar på bordet, hadde segla fram og tilbake over Ekvator. Forventningsfulle barn sitra av oppdemma spenning. Juletreet trona midt i eine stova med gåvehaug til langt opp på midjen. Og høgt i toppen den blanke stjerne. Ho hadde visst fått i oppgåve å minne oss om vår gud, oss om vår gud.

I det uendelege havet av ventetid før maten endeleg var klar og vi kunne setje oss til sjølvaste julaftabordet, fekk ungane lov å åpne ein pakke kvar for å stagge den gnagande gåvesvolten. Truls på fire pakka storaugd ut ei lommelykt. Aldri såg du vel meir tindrande lommelyktlukke. Med jubel i røysta gjekk han rundt til kvar enkelt og stråla: «Sjå, eg har fått julegåve. Sjå eg har fått julegåve.» Og vi visste, ømme langt inn i hjarterøtene, at det er dette julegleda, den ekte og uforfalska, handlar om.

Etter oveting og rydding av kjøken, kunne vi så grave oss ned i det synlege resultatet av shoppingbonanzaen vi hadde vore gjennom; gåvehaugen. Som seg hør og bør i ein møblert heim, var det ei gåve til kvar, oppakking og framvising for alle kva den heldige hadde fått før vi gjekk vidare til neste. Ganske snart innsåg vi at med slikt tempo ville det vere langt ut i romjula før vi var ferdige. Tenåringen i huset fekk i oppgåve å samle silkeband og glansa papir i svarte søppelsekkar (resirkulering er viktig), og så var det bare å pøse på.

Då vi var halvvegs nede i pakkerøysa, utbraut Truls der han sat på golvet, heit og forkava, omkransa av dinosaurar, legoøskjer store som hus, ski, hjelm, rattkjelke, fjernstyrt bil, ei einsleg bok og strikkastrømper frå oldemor: «No gidd' ikkje vi meir.» Lommelyktglansen hadde falma fordi han rett og slett, som tvangsfora, franske gjess, hadde blitt overdosert. Ikkje med mat, men med gåver.

Snart er ho altså over oss igjen i dei tusen heimar. Jula. Same procedure (only more of it) as every year. Gåvene er kjøpte om ikkje alltid betalte. Englar dalar fram frå skjul. I herberget vil det ikkje denne gongen heller vere rom for dei arme små som kjem og bankar på. Skjønt frå sjel til sjel skal den lyde, songen frå eit himmelsk kor av kassaapparat og sølvgutar som syng jula inn om fred og fryd og eit lite barn som ligg bortgøymt og gløymt i ei krybbe i ein ussel stall.

Tenk om Moses, han som berga israelsfolket ut av Egypt og fekk dei ti boda av gud, skulle få det føre seg at han òg ein dag vil kome tilbake til jorda. Kanskje for å bivåne ein uoverskueleg pilgrimsgong til det lova landet. Landet han sjølv aldri fekk komme til i si levetid. Tenk om han skulle forville seg opp til våre breiddegrader. Han hadde riktignok kome til eit land der det flyt av melk og honning, men lat oss i inderleg håpe at han ikkje finn på å komme virrande hit den 24. desember. Skulle han stige ned frå Kletten, Sunnivahornet eller Veten og bli vitne til vår glansa, glitrande danse macabre rundt gull, røykelse og myrra, ville han hatt bruk for mykje meir enn to steintavler og ti bod å knuse til fillebitar for å få utløp for frustrasjonar og raseri over menneskeleg dårskap.

Eller tenk om sjølvaste den kristne Jesus hadde dukka opp på bursdagen sin. Ikkje barnet, men vaksenutgåva. Han som faderen visstnok har bestemt skal komme attende. Hadde vi sleppt han inn i landet? Inn i heimen? Det er vel langt frå sikkert at vi hadde våga å åpne døra for ein skummelt utsjåande mann med sid kjortel og langt hår og skjegg. Han hadde i alle fall gjort lurt i å kle seg i raude klede, farge hår og skjegg kvitt og øve seg på å seie: «Ho, Ho, finst det nokon snille born her i huset?»