– Kan det vere at tida er inne til å setje gaffelen i strukturkamelen?

Dette innlegget er skrive av Øystein Sandøy, og stod på trykk i Fjordenes Tidende 20. desember:

Nokre tankar om struktur

Så er det gjort! Kommunestyret har sagt sitt i ein tilnærma prekær økonomisk situasjon, og skulestrukturen slik vi kjenner han er båren til alters. Det er ytterst trasig. Ingen kan gle seg over det, og eg vil i det lengste tru at det har skjedd med tungt hjarte hos alle parti.

Eg torer ikkje å gje meg inn på ein diskusjon om kva ein sparer, og kva ein vinn. Tal har svirra i lufta i lengre tid, og vil framleis gjere det. Det er heller ingen dristig spådom at synspunkt om eitt og hitt vil bli bringa til torgs i ettertid av vedtaket. Bylgjene går allereie høge.

Det tilkjem ikkje meg å slå fast kva som var rett, og kva som var gale. Derimot trur eg at det heile må sjåast i eit meir overordna perspektiv. I klårtekst vil det seie i form av kroner og øre. Eg har sjølv vore med og handsama kommunale budsjett, og det er ein øvelse eg ikkje unner min verste fiende. Det minner meg om situasjonen vi hadde i fiskeria på tidleg 90-tal. Alt som heitte kvotar var hogde langt inn i alle bein, og for mange vart utgangen den mest dramatiske: Amputasjon! Det var kort og godt ikkje nok til alle. Det sette i sin tur fart i diskusjonen om korleis vi skulle ordne oss slik at ein kunne ete seg nokolunde mett. Løysinga vart å erkjenne at kaka ikkje ville bli større i overskueleg framtid, og at ho dermed måtte delast på færre aktørar. I praksis ville det seie at ein måtte slå saman fangstkapasitet. M.a.o. strukturering!

Kan det vere at tida no er inne til å setje gaffelen i strukturkamelen? I det minste smake på han, og finne ut så langt det let seg gjere om t.d. Vågsøy, Selje og Eid er betre farne saman, enn kvar for seg? Vege vinning og tap, og konkludere med at vinsten er såpass stor at tapet kan berast? I det minste la stridsøksa ligge i skyttargrava, og stikke hovudet opp om kanten for å finne ut om fienden har velvilje eller hat i blikket?

Eg skal vare meg vel for å konkludere slik eller slik. Men ein bombastisk påstand har eg: Geografien! Den bør ikkje vere til hinder for å sjå nærmare på dette. I utstrekning og areal ville Vågsøy, Selje og Eid framleis vere ein flugelort på Norgeskartet, der vi stort sett snakkar om ein god times biltur eller så frå eine yttergrensa til den andre. Vidare gjev eg ein blanke i kva ein døypte kommunen for, og kvar administrasjonen skulle ligge. Eg renner ikkje ned dørene der annankvar dag så allikevel.

Det er dessverre slik at samarbeidsklimaet i Vågsøy kommunestyre ikkje er det beste, og betre blir det neppe etter vedtaket av 15.12. Dermed trur eg at tida no er inne til å ta samling i botn, og erkjenne at det kan vere dags å skifte fiskefelt. Fangsten er for dårleg, straumen for hard, vi slit frå oss vegn og vermeldingane varslar ein lengre uversperiode. I verste fall risikerer vi mytteri om bord i M/S «Vågsøy».