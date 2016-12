Gleder seg over aktiviteten

Dette innlegget er skrevet av Thorolf Steenslid fra Måløy.

Juletravelhet

Jeg står i vårt kontorvindu i fjerde etasje. Klokken er tolv. Jeg ser på den travle trafikken nede i Sjøgaten, som før var hagen vår. Der står det to store betongbiler på rad for å levere ferdigbetong til det store bygget som skal leies ut til x antall folk som trenger leiligheter. På gaten står en annen bil som leverer et eller annet til kolonialforretningen. Så er det salg av juletre i «hukken» ved siden av inngangsdørene til forretningene. Så kommer alle personbilene fra nord og sør og parkerer med kundene som skal handle inne i forretningene. Der kan det stå 100 biler i løpet av dagen når vi tenker på parkeringsplassene nedom det store bygget.

Og også kaiene nedom alle byggene er med tatt. Så dette tror jeg blir et meget fint oppholdssted for alle som vil være der og bo, handle og lytte til at vi morer oss på parkeringsplassen for fremtiden. En stor takk til alle som har arbeidet der og som skal bo der og som besøker kaiene. Jeg trodde aldri at man i min tid skulle få til noe slikt på «Domsteinbuda» og «Steenslidsbudene». En stor takk til samtlige firmaer og arbeidere og dere som vil bruke områdene både på land og sjø. Ha en riktig god jul og godt nyttår.