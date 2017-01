Vil krysse Nordfjord med båt og legge rådhuset til Kalvåg

Ole Stenbakk har skrevet dette innlegget:

Vei eller båt?

Kystveien Florø-Måløy ser jeg er et hett tema i mange fora. Hovedargumentet for bygging av denne vegen er nedkorting av tid. Diskusjonen om trasévalg har foregått i cirka 25 år på riksplan, og cirka 10 år her lokalt, og tilnærmet ingenting har skjedd.

Siden dette stykket i vesentlig grad handler om tid og penger, kan jeg som en kuriositet nevne at for 143 år siden, i 1874, ble ideen om Stad skipstunnel lansert i Nordre Bergenhus Amtstidende. Rundt 1990 var den kostnadsregnet til cirka 300 millioner, i dag med cirka 20 utredninger bak seg, er kalkylen på cirka 2,3 milliarder, og spaden er ennå ikke satt i jorden!

Forkjemperne for kystveien snakker om at det er svært viktig å få ned kjøretiden. For meg og mange med meg er tiden, det vil si tiårene fra nå til vegen er ferdig atskillig viktigere enn minuttene vi en gang vil spare! Jeg har snakket med utallige forkjempere for denne vegen, og den største superoptimisten snakker om en byggetid på 20 år.

Personlig tror jeg 30–40 år er mer realistisk, sannsynligvis enda lenger. I tillegg kommer nok at kryssing av Nordfjorden ikke kommer på kysten, men i indre deler. At denne vegen vil drepe turismen på denne strekningen er det ingen som nevner i debatten. Veien bør døpes «Blokkfløyta», grunnen er alle de endeløse svarte tunneler som turister hater. I tillegg er denne vegen i en del av landet der det tilnærmet ikke bor folk.

Vel, vi har ladestedet Svelgen med sine 1.219 innbyggere og et par små bygder. Veien til og fra Svelgen er mer enn god nok slik den er i dag. Hovedbedriftene Elkem AS og Bremanger Quarry skiper tilnærmet 100 prosent av alt de produserer per båt. I tillegg vil ny vei bli lagt utenom sentrum, så bensinstasjon og hotell vil få atskillig tøffere tider når den en gang i fremtiden blir ferdig.

Det står å lese i avisene at en viktig del av Statens vegvesen sitt oppdrag i tiden som kommer er å vurdere samfunnsnytten av prosjektet for å skape vekst og utvikling i kystkommunene. På denne veistrekningen har vi tre kystkommuner: Flora, Bremanger og Vågsøy. Den desidert enkleste, rimeligste, mest miljømessige og tidsbesparende måten å knytte disse tre kommunene sammen på er med hurtiggående komfortable båter som tar både personbiler og trailere!

Utviklingen går for tiden rasende fort, og om få år kjører disse båtene i over 30 knop med hydrogen i brenselceller. Da blir disse båtene i tillegg utslippsfrie! (Kilde: NTNU). Havet ligger der, og med fire hurtiggående katamaranbåter som tar 20–30 biler og er store nok til å ta trailere/vogntog, så binder man kysten sammen på en helt unik måte. Denne «båtkystveien» får transporten fra land over til vann, slik regjeringen ønsker. Den blir svært turistvennlig, hvor man vil se vakker uberørt natur istedenfor å sitte i svarte tunneler.

Denne form for «kystvei» vil bli en offentlig møteplass, der forretningsfolk og andre vil møtes, slike møteplasser er mangelvare i dag.Med fire båter blir det avgang cirka hver time fra Florø, Kalvåg, Leirgulen og Måløy. Alle ønsker at disse tre kommunene skal bli en stor og sterk kystkommune. Problemet i dag er kommunikasjon! Med båtanløp fra både Måløy og Florø hver time bør Kalvåg bli det nye hovedsetet for denne nye stor kystkommunen!

Kalvåg ligger i sentrum, og her er en voldsom ekspansjon, så her vil folk like å etablere seg i storslått natur. Om kort tid er et av kystens største og fineste industriområder ferdig til en pris av 400 millioner kroner, med ny fiskerihavn. Kalvåg er en kystens perle med over 100 hotellrom og med en av kystens beste restauranter. Bare i år investerer Knutholmen over 15 millioner kroner. Hvilke andre steder ser man slik allsidig satsing?

Det eneste de trenger i Kalvåg er bedre kommunikasjon, men den må komme nå!Folk flest tror at kystveien nord-sør, som nå er under planlegging, vil få stor trafikk av tungtransport, det er feil! Sannheten er at det er mye mer tungtransport på vei øst/vest i landet. Ta for eksempel eksport av fisk. Bare fra Kalvåg går det i høysesongene rundt 20 trailere per dag. De går i all hovedsak til Østlandet og videre til Europa, eller til den nye fisketerminalen på Gardermoen og flys derfra og ut i alle himmelretninger. Med hurtigbåt fra Kalvåg til Florø og Måløy vil denne tungtrafikken komme hurtig og sikkert inn på gode veier, enten via Strynefjellet eller via Hemsedal.

Hva vil det så koste å bruke en slik «båtkystvei»? Som sagt vil fire hurtigbåter koste cirka 300 millioner i innkjøp. Med firemannsbesetning og fire båter, pluss administrasjon, har man over natten skapt cirka 20 nye, sikre og gode arbeidsplasser på kysten! Hvor mange faste arbeidsplasser blir det med kystveien? En båt på denne størrelsen koster cirka 10.000 kroner å drifte per time. Med 18 timers daglig drift, er det 180.000 kroner per døgn. Om man så ganger det med 365 blir det cirka 65 millioner kroner i året per båt. Ganger man det med fire båter blir totalsummen cirka 260 millioner kroner.

Nå er det en gang slik at staten har ikke bare utgifter slik det er på vei. På båtdrift har staten også store inntekter. Lønnsutgiftene til cirka 20 personer inklusiv administrasjon vil utgjøre cirka 12 millioner kroner. Av dette får staten tilbake cirka 40 prosent i form av skatt. I tillegg håver staten inn en masse avgifter på drivstoff, mva, og mye annet. Med andre ord blir netto prisen for staten langt lavere enn 260 millioner. (PS: Alle tall jeg har brukt er kontrollert av fagfolk innen båtbygging og båttransport!)

Ser vi på det alternative regnestykket for kystvei, så er det for tiden på cirka 30. milliarder, med en usikkerhetsfaktor på hele 40 prosent! For en aldrende entreprenør fremstår slike beregninger som ren gjetting! Med kun 4 prosent rente koster det 1,2 milliarder kroner bare i finanskostnader. I tillegg kommer alle vedlikeholdskostnader, brøyting osv. Regnestykket viser at båttransport over tid er så uendelig mye billigere for staten, i forhold til kystvei-alternativet, at båttransporten egentlig burde vært gratis for både passasjerer og biler i all tid!

Mitt råd til politikerne i Flora, Bremanger og Vågsøy er som følger: Gå i forhandlinger med staten og legg fram dette regnestykket og si at koster de denne billige «båtkystveien», og sparer staten for 30 milliarder, blir det omgående kommunesammenslåing.Sist, men ikke minst; slike komfortable hurtiggående båter opp og ned kysten vil øke trafikkgrunnlaget over natta til flyplassen i Florø. Det er for seint å handle når flyplassen er nedlagt og alle må reise til Førde!