– Kvifor vere stor når ein er lukkeleg som liten?

Dette innlegget er skrive av Sverre Magne Dyrstad, og stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 24. januar:

Slik eg ser ei kommunesamanslåing

Eg er ikkje med i kommunestyre eller politiske organ. Heller ikkje løna av Bremanger kommune. Informasjonen eg har, har eg fått gjennom media. Og den gjer meg uroa.

Kommunestyret er samansett av personar frå ulike parti, som har stilt til val med partiprogram som seier at dei skal berge eksisterande arbeidsplassar, og legge til rette for nye arbeidsplassar i kommunen. Bremanger kommune gjorde i juni 2016 fleirtalsvedtak om å stå åleine, og såleis ikkje slå seg saman med nabokommunar.

I fjor vart det bekrefta av kommunalminister Jan Tore Sanner at Bremanger kommune kan stå åleine, så lenge vi har økonomi til det. Vi har økonomi til å stå åleine. Vi har til og med økonomi til å tole Terra-gjelda, og i tillegg bygge ny aldersheim i Svelgen og fiskerihamn i Kalvåg.

Men no har det utvikla seg slik at enkelte næringsleiarar i Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje vil slå saman desse kommunane, men langt frå alle bedriftseigarar er einige i det. Men dei som ikkje er einige er stille, og respekterer kommunestyrevedtaket. Og no har forsyne meg ordførar Audun Åge Røys frå Høgre, Espen Sortevik frå Arbeidarpartiet og Kåre Jarl Langeland frå Venstre, alle ja-politikarar for kommunesamanslåing, reist til Oslo og godprate med Jan Tore Sanner om kommunesamanslåinga.

Kvifor ikkje ta med seg politikarar frå nei-sida eller rådmannen, om dei nødvendigvis måtte reise. og på den måten få verifisert kva som blei lagt fram for Sanner? Slik det har utvikla seg, er der grunn til å tru at ja-folka har reist for å prate si sak. Ikkje tillitvekkande, så lenge der er politisk vedtak om å stå åleine, og Sanner har akseptert det.

Eg stiller spørsmålet: Er det det godkjente vedtaket av fleirtalet i kommunestyret som tel? Eller er det utbrytargrupper som er talsmenn for Bremanger kommune?

Så har Ola Teigen sagt at det er ikkje så nøye med kvar rådhuset ligg, om det blir kommunesamanslåing. Nei, det er sikkert ikkje så nøye for Ola Teigen, berre det ligg i Florø.

Men no ville ikkje Flora slå seg saman med Førde, for då ville kommuneadministrasjonen bli flytta til Førde. Og Måløy ville ikkje slå seg saman med Eid, om kommunesenteret skulle bli på Nordfjordeid. Men i 2016 ville Flora slå Bremanger saman med Flora, med tvang.No seier ordførarane i Flora og Vågsøy at dei aksepterer at Bremanger vel å stå åleine. Men dei vil gjerne ha Bremanger med likevel.Flora kommune har gjeve mandat til å diskutere samanslåing med Bremanger kommune.

Dette liknar på ungar i ein godtebutikk som ikkje godtek eit nei, men seier «eg vil ha, eg vil ha». Kva er det dei aksepterer når dei ikkje aksepterer likevel?

Flora kommune hadde ved inngangen til 2016 1,4 mrd. kroner i gjeld, og med investeringar 2017–2020 kjem dei opp i over 2 milliardar kroner i gjeld. Konsekvens: Ferre administrative stillingar. auka eigedomsskatt og auke i kommunale avgifter.

Då vil det hjelpe på med kraftinntekter frå Bremanger, i tillegg til inntekter frå Elkem, Bremanger Quarry og andre bedrifter i kommunen, som kan bidra med noko. Og tenk om renta stig? 1 prosent av 2 mrd. = 20 millionar. Det kan fort bli fleire prosent renteauke.Uffa meg. Og dette vil nokon vere med på frivillig? Og så dra uskuldige med seg!

Vågsøy har selt sine kraftaksjar, så der er ikkje meir pengar å hente i evig tid.

For tida kjempar Bremanger for å bli kvitt Terra-trollet som har plaga oss ei tid. Når vi endeleg blir gjeldsfri, vil utbrytargruppa at vi skal gje vekk pengane våre til ei botnlaus kommunekasse i Florø. Det er berre eitt ord for slikt: Ran!

Bremanger kommune har desentralisert skule, dei har bygd ny aldersheim i Svelgen, og industriområde med vasstilførsel og fiskerikai i Kalvåg. Ikkje akkurat småpengar som er brukt der. Dei har investert mykje pengar for å legge til rette for fiskeindustrien. Som takk for hjelpa kjempar no utbrytarane for å gje vekk det heile til Flora.

Eg er veldig usikker på om Flora kommune ville investere like mykje pengar i Kalvåg, som Bremanger har gjort, om det hadde blitt ei samanslåing. No står det berre att for fiskeindustrien å investere på arealet kommunen har lagt til rette for.

Og ved ei eventuell samanslåing med Vågsøy? Ja, Vågsøy er jo bygd opp på fiskeindustri, så kvifor ikkje bygge vidare på det dei har, i staden for å satse i Kalvåg, som har det så urimeleg vanskeleg utanfor allfarveg, med dårleg tilkomst? Og kva med desentralisert skule? Ikkje akkurat oppløftande tankar.

Om det er snakk om samarbeid, er det råd å samarbeide over kommunegrenser.

Når nokre bedriftseigarar no går til kamp for å slå saman Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje for å få til eit stort samarbeid, så må eg minne om at eg gjennom åra har sett ein del store visjonar som har enda i ingenting. Store tankar fører ikkje alltid med seg like mange arbeidsplassar som tenkt.

I Bremanger kommune har vi trass alt mange kommunale arbeidsplassar, noko som gjev oss grunnlag for å bu i kommunen. Ved ei kommunesamanslåing blir Bremanger rådhus først tømt. Der er ikkje behov for to administrasjonar. Og hugs at kjøtvekta tel. Det vil gje ei dominoeffekt. Med mindre arbeidarar blir det mindre behov for barnehagar, skular, kommunale bustadar/ bygg, butikkar osv. Og med ny veg over Tærøya kan Svelgen skule fort stå i fare for nedlegging, mot 20 minutt busstur til Florø.

Dei som kjempar for ei samanslåing har jo ynskje om ein stor og robust kommune. Eg vil oppmode dei som kjempar for kommunesamanslåing om å tenke på resultatet. Det blir lang veg om du skal til eit kommunalt kontor i Florø, og det er fort gjort at besøket blir lønna med ei parkeringsbot etterpå. Dei som er bedriftseigarar kan gjerne ta fri ein dag for slike ærend. Då er det verre for lønsmottakaren å skofte ein dag.

Vi veit kva vi har, ikkje kva vi får. Eit vedtak frå dei som vil slå seg saman med oss er i beste fall bindande til neste kommuneval. Deretter hamner vi fort i utkantstrøk, og blir gløymt. Men pengane våre har dei då fått tak i. Det er som å gå baklengs inn i framtida med bind for auga.

Bremanger kommune har økonomi til å stå åleine. Då er det tilsynelatande verre for våre naboar, som kjempar for å få hand om «sparebørsa» vår.Til slutt vil eg seie: «Kvifor vere stor når ein er lukkeleg som liten?»