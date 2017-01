Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) har skrive dette lesarinnlegget:

Galningane finst overalt

I eit intervju med Fjordenes Tidende 27. januar seier LocalHost-direktør Sindre Kvalheim at "De kapitalsterke "galningene" har vi på kysten. De mangler vi lenger inne i landet".

Dette synst eg er ein merkeleg påstand. Er det noko som er påfallande med utviklinga i Nordfjord og Sogn og Fjordane om dagen, er det at galningane finst overalt. Det er ikkje lenger ulike "menneskeraser" på kysten og litt lenger inn i fjordane.

For tida er det fantastiske nye nærings-satsingar på gang i heile Nordfjord. I Stryn har "galningar" som Richard Grov og Geir Egil Roksvåg og andre fått til utrulege ting rundt Hotel Alexandra og Nordfjord Kjøtt - med Hoven som siste skot på stammen.

I Gloppen er Brødrene Aa og Melin Medical strålande døme på kor stort det går an å tenke på ein liten stad - med "galningar" som Tor Øyvind Aa og Jesper Melin som sentrale personar. På Nordfjordeid skjer det for tida svære nye næringsinvesteringar med stor risiko og satsingsvilje knytt til mellom anna Amfi Nordfjord, Sagastad og ny cruisekai, med "galningar" som John Olav Lefdal og brørne Ivar og Bjørn Kåre Moen i spissen.

Eg klarer ærleg talt ikkje å sjå anna enn at desse "galningane" er av same kjøt og blod og mentale tankesett som "kyst-galningar" som Stig Ervik (Ervik Havfiske), Geir Gjørsvik (Paneda), Gunnar Carlsson og Sverre Søraa. Det dei har felles, er ei eineståande evne til å sjå nye moglegheiter, risikovilje som langt overgår dei fleste - og eit brennande engasjement for å skape verdiar og arbeidsplassar i sine lokalsamfunn.

Eg trur vi gjer kvarandre ei bjørneteneste ved å framstille kyst og fjord som to ulike verdenar som ikkje kan samarbeide om næringsutvikling. Faktum er at at all - absolutt all - vekst som har skjedd sidan år 2000 i både Eid, Stryn og Gloppen har skjedd i privat næringsliv. Det er ikkje slik at vi inne i fjordane har vokse på "den feite staten" medan kysten har blødd. Staten har gradvis trekt seg ut av heile Nordfjord. Veksten har vi skapt sjølv i store og små lokalsamfunn frå Oppstryn til Stadt.

Det er heller ikkje slik at veksten knytt til kystnæringane berre kan skje på kysten. Innanfor maritim næring er no to av dei største suksessbedriftene i fylket Brødrene Aa i Hyen og Multi Maritime i Førde. Difor er ei satsing på kystnæringane ikkje noko kysten står åleine om. Det bør vere ei felles satsing for heile fylket som alle gir høve til ny vekst for alle.

Eg synst det er supert at Sindre Kvalheim slår eit slag for "galningane" og torer å bruke det som eit positivt omgrep. Men heldigvis tar han feil på eit viktig punkt: Galningane finst ikkje berre på kysten. I 2016 finst dei overalt. Og vi har plass til fleire.