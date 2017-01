Meiner «barnet» bør heite Selja

Kjell Nøstdal har skrive dette lesarinnlegget:

Selja kommune?

Kommunestyra i Selje og Eid vedtok 26. januar å slå saman dei to kommunane frå 1. januar 2020. Det er såleis enno ei stund før det nye barnet skal berast til dåpen, men det kan vere fornuftig å leite etter eit høveleg namn på den nyfødde allereie no.

På eit orienteringsmøte om samanslåing 17. januar 2017 lanserte O. Heinum Selje som namn på den nye kommunen. Det framlegget er eg samd i, men eg vil gjerne at namneforma skal vere Selja, altså med den klangsterke fullvokalen a som utlyd. Dette synet skal eg grunngje litt nærare i det fylgjande.

I fjor vinter såg det ut til at Selje og Vågsøy skulle slå seg saman, og det vart eit ordskifte i Fjordenes Tidende om namnet på ei eventuell ny kommuneeining. I eit innlegg 1. mars 2016 argumenterte eg for Selja som eit høveleg namn på den nye kystkommunen. Tidlegare i debatten hadde også Geir Arne Solheim gjort framlegg om Selja.

Selje har vore kommunenamnet heilt sidan formannskapslovene vart vedtekne i 1837og la grunnlaget for lokalt sjølvstyre, og kommunane vart skipa. Namnet har såleis tent seljeværingar trufast i 180 år, og kunne vel ha blitt eit tenleg namn også på nyskapningen Selje/Eid.

Når eg likevel ser Selja som eit betre alternativ, er hovudgrunnen dei overlag rike førestillingane om tradisjon og historie som namnet Selja vekkjer. Selja var ein nasjonal heilagstad og sentrum for Sunnivakultusen. Her var setet for den fyrste bispestolen på Vestlandet, og her vart benediktinarklosteret reist. Selja vart ein kulturell midtstad og eit mål for langfarande pilegrimar. På Dragseidet kristna Olav Tryggvason folket i fire fylke, og i prestegarden inst i Seljevågen voks diktarbrørne Claus og Peder Frimann opp.

Namnet Selja har difor – reint kulturhistorisk – den høgste status og prestisje av alle stadnamn i Nordfjord.

Også Eid har ei lang historie som områdenamn (skipreide- og soknenamn), men har vel knapt den same kulturberande kraft og tyngd som Selja. Eid vil difor truleg ikkje fungere så godt som namn på den samanslegne kommunen.

Selja-namnet ber i seg endå ein styrke: Det har plass til fleire under vengen sin. Går det som eg vonar, vil også Vågsøy etter kvart finne saman i eit hopehav med Eid og Selje, og då vil evt. Selja høve framifrå som fellesnamn. Fram til1910 var, som kjent, Vågsøy ein del av Selje, og ringen ville såleis vere slutta.

For folket i Selje og Eid ville Selja bli eit nytt – eller «gammaltnytt» - namn som kunne få allmenn tilslutnad og aksept. Eg trur Selja ville bli opplevd som både samlande, sameinande, tradisjonsberande og identitetsskapande.

Det vil vere ein vennlegsinna gest og eit raust handslag om Eid no gjer framlegg om Selja som nytt kommunenamn.

Det er tid for storsinn!