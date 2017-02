Dette innlegget er skrevet av Kristin Vinje, som er utdanningspolitisk talsperson i Høyre. Innlegget stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 10. februar:

Gi lærerne faglig påfyll!

Kjære alle landets ordførere; gi lærerne deres faglig påfyll, det lønner seg!

Nylig meldte NRK at lærerne som deltar på regjeringens videreutdanningsløft oppgir at den har gitt dem bedre kompetanse i faget og lært dem nye måter å undervise på. Etter mitt syn viser det at videreutdanning virker og at det er riktig av regjeringen å prioritere det så høyt.

Så da passer det perfekt at årets søknadsrunde for etter– og videreutdanning for lærere er i full gang. Min oppfordring til de lærerne som lurer på om de skal søke eller ikke er klar: Søk! Dette er en unik mulighet til faglig påfyll, som både du, elevene dine og kollegene dine vil ha nytte av.

I fjor søkte over 10.500 lærere om videreutdanning, og over 5.000 lærere fikk et tilbud. Jeg håper engasjementet blir minst like stort i år. Deretter håper jeg kommunene godkjenner flest mulig søknader.

Høyres og regjeringens mål er at norske elever skal lære mer på skolen. En faglig sterk lærer er det som har størst betydning for en elevs læringsutbytte. Lærere gjør en fabelaktig jobb hver dag i klasserom over hele landet. Derfor er det viktig å legge til rette for at de som ønsker det skal få mulighet til å ta faglig påfyll.

Regjeringen har de siste tre årene hatt en massiv satsing på videreutdanning for lærere. Det første Torbjørn Røe Isaksen gikk i gang med da han ble kunnskapsminister var et storstilt lærerløft. Skal lærerne stå best mulig rustet i klasserommet i årene som kommer, må de få den videreutdanningen de ønsker seg og har behov for.

Så kjære lærere, søk innen 1. mars. Og deretter forventer jeg at ordførerne i landets kommuner går i bresjen for å godkjenne så mange søknader som mulig. Elevene og lærerne våre fortjener det!