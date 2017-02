Kvifor gjer ikkje dei som eg vil?

Stig Erik Elliott hadde denne kommentaren på trykk i Fjordenes Tidende fredag:

Hermed er du åtvara: I dag skal det handla om trafikk. Og trafikk er ingen spøk. Den er rett og slett farleg. Endå farlegare kan trafikken bli om folk ikkje gjer som eg vil. Eg er nemleg ei slags tikkande trafikkbombe. Ikkje på den måten at eg køyrer forbi vogntog midt i ein sving, i 140, medan eg byter radiokanal, kjeftar på ungane som bråkar i baksetet og nyt utsikta over fjorden. Nei, eg er meir ei stille trafikkbombe. Men ein dag kjem eg til å eksplodera.

Eg kjem garantert til å eksplodera om ikkje alle idiotane i trafikken snart tar seg saman: Dei som køyrer for fort, dei som køyrer for seint, dei som ikkje brukar blinklys, dei som brukar blinklys heile tida, dei som ikkje held vikeplikta, dei som held vikeplikta, men burde forstått at dei ikkje trengte gjere det etc.

Eg kan ta eit konkret døme: Bussjåførar. Bergenske bussjåfør, må eg vel leggja til. Dei køyrer etter følgjande trafikkregel: «Bussen min er større enn bilen din. Flytt deg.» Når du kjem på landevegen i 70 km/t og anar fred og ingen fare, kan bussen som stod på busstoppet to sekund før plutseleg finna på å hiva seg ut i vegen – utan å blinka. Kva skal ein seia til sånt? Om ein rekk å bråbremsa hardt nok til å unngå kollisjon, kan ein til dømes fløyta. Det gjer eg. Men ein dag…

Eit anna døme er motorvegar med to køyrebaner i kvar køyreretning. Då er det slik: Feltet til høgre er feltet du skal bruka. Feltet til venstre er feltet der du skal køyra forbi. Når du då har dårleg tid, til dømes fordi du er gravid og snart skal føda, må du ut i venstre felt og opp i 110. Det går strykande, heilt til det plutseleg ligg ein ekkel Golf framfor deg, venstre felt, med ei snittfart på 81 km/t. Han køyrer fortare enn dei i høgre felt, men berre 1 km/t.

Det betyr at du truleg har fødd fire ungar før han har komme seg fram til sjukehuset. Du må få han til å leggja seg inn i høgre felt. Først litt høfleg blinking med lysa. Så litt høfleg «sjå, fronten min kan liggja 10 centimeter frå bagasjeluka di». Til slutt blinking, fløyting og stygge fingerteikn – på ein gong. Då skvett karen inn til høgre, skal eg seia deg.

Men då, då skjer det som er aller mest irriterande: For når han då er trygt inn i høgre felt, SET HAN OPP FARTA KRAFTIG! Det går både i 90 og 95 km/t. Kvifor det? No er han jo i høgre felt og kan køyra roleg. No treng han ikkje ta omsyn til at eg er gravid og snart skal føda. No må han jo halda 79,5 km/t!

Sånt gjer meg galen. Sånne idiotar kan ikkje halda fram med å vera så idiotiske. Idiotar som meg treng likesinna!