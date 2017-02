Dette lesarinnlegget er skriven av Jostein Eimhjellen og sto på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 21. februar.

– Næringslivet flytter etter

Folk vil bu der det er eit rikt kulturliv og bra tenestetilbod, og næringslivet flytter etter.

Ola Teigen og Halvor Halvorsen med fleire promoterer at samanslåing er einaste veg inn i framtida for Bremanger. Dei hevdar at vi som enkeltkommunar er for små til å utvikle næringslivet, og at vi ved saman-

slåing truleg vil få både veg og statlege arbeidsplassar. Dette blir vel mykje negative spekulasjonar, og framtidsvisjonar basert på tru og håp.

Som sjølvstendig næringsdrivande og investor i kommunesenteret Svelgen forventar eg ikkje at politikarane eller kommunen i desse innsparingstider skal skape mange fleire private eller offentlege arbeidsplassar. Kommunane skal sikre gode tenester, bygge gode lokalsamfunn og legge til rette for at næringsdrivande kan skape arbeidsplassar.

Dette gjer Bremanger kommune i dag ved å bruke 79 millionar kroner frå kommunekassa til ny fiskerikai i Kalvåg, og når dei no spelar på lag og legg til rette for Steinvik fiskefarm AS si storsatsing i Svelgen. Her blir det skapt arbeidsplassar. Vi treng arbeidsplassar, fordi vi ønskjer busetnad og barn i skulane. For å få nyetablerarar og motivere til private investeringar i eigen bustad treng vi tilbod til innbyggjarane. Det er ikkje nok med arbeidsplassar.

Bremanger kommune har ulike utfordringar og potensial alt etter kvar i kommunen ein bur. Felles for alle stadane er at vi ønskjer meir tilflytting. For å lukkast må vi behalde tenestetilbod og arbeide målretta med ulike tiltak som skapar bulyst og investeringsvilje.

I Svelgen er det no vekst i arbeidsplassar, men vi ser at tilgang på norsk arbeidskraft som vil etablere seg fast, kan vere ei utfordring. Eg driv sjølv bedrifta Svelgen bygg A/S med om lag ti tilsette frå Polen som pendlar heim kvar 1,5 månad. Kva kan vi lokke med for å få desse dyktige karane til å ta med seg familiane sine og investere i eigen bustad her? Kommunesamanslåing? Kva skal til for å få fleire unge norske familiar til å ville bu her?

Det er på det lokale plan vi må arbeide. I Svelgen er det no omsider trykk på bustadmarknaden, og vi treng tilgang på nye tomter og fleire utleigebustader. Ønskjer private investeringar er kommunesamanslåing, fare for sentralisering og nedbygging det siste vi treng i Svelgen og indre Bremanger.

Vi treng betre vegar, så vi enklare kan bu her og jobbe andre stadar. Vi treng ikkje kommunesamanslåing for å få ein større bu- og arbeidsmarknad. Dette er suksessaksen Flora–Førde eit godt døme på. Seks prosent av alle i fast arbeid frå Flora, bur i den flotte by i vest, men pendlar til arbeid i Førde.

Medan politikarane kranglar om «indre og ytre» så samarbeider næringslivet på kryss av kommunegrensene.

Eg er einig i at det er trist at Flora har mista stadig fleire statlege arbeidsplassar. Men her må vi sjå kva som er kjernen til problemet. Det er ikkje størrelsen på Flora kommune det er noko gale med, men regjeringa si grenselause sentralisering og reformpolitikk. Når lokale politikarar først skulle reise til Oslo, kvifor gjekk de då «til bords med fienden» og smilte med Sanner? De burde heller ha gått i protesttog på Stortinget med NRK på slep, og gjerne blanda dykk med Sp og ropt «ulv, ulv» i gatene.

Det er ein grunn til at Senterpartiet no fossar fram på meiningsmålingane. Til hausten får vi truleg ein ny politikk med Sp og Ap i regjering, der små kommunar som vil arbeide med utviklingstiltak og byggje samfunn nedanfrå og opp kanskje får ekstra midlar?

Om Bremanger og Svelgen, utan gode kommunikasjonar, skulle miste kommunesenteret, der kapital og demokrati blir sentralisert, så er historia full av gode eksempel på kva som vil bli utfallet. Der makta sit, der kapitalen er, der vil utviklinga skje. Slik er det berre. Vi menneske er oss sjølv nærmast.

Er vi ikkje alle no lei dette lokalpolitiske maktspelet om samanslåing? Er det ikkje på tide at vi no kan få arbeidsro og føle oss trygge for fortsatt lokale rammevilkår for framtida?

Flora er ein fantastisk fin by, der de har eit godt tenestetilbod og har lukkast med å skape innhald til innbyggjarane. Sett utanfrå har Måløy, som Svelgen, framleis litt arbeid att for å stå fram like tiltalande. Men der er mange spennande prosjekt på gong i Måløy som har vore presentert i media. Lokalt engasjement og lokal styring på rett side av fjorden vil vere avgjerande for framtidig suksess.

La det gode arbeidet fortsette. La oss kjempe samla mot sentralisering, la oss utvikle kysten og skape samfunn for busetnad, så flytter også næringslivet gradvis etter.

Om Vågsøy ikkje vil stå åleine så bør dei no gå i lag med Selje og Eid. Når vi ein gong i framtida får vegar på plass, så kan tida vere meir moden for at Bremanger og Flora kan vurdere vidare samanslåing med Selje, Vågsøy og Eid.

Ei samanslåing av Flora og Vågsøy, der de treng ei «kommuneskute» for å knytte dykk saman er sjølvsagt ikkje i nærleiken av det som er målet med kommunereforma.

La oss stoppe no, og legg i alle fall ikkje opp til at Bremanger, utan gode kommunikasjonar, skal vere med i dragsuget her.

Til hausten blir det eit regjeringsskifte og «lyset» kjem att.