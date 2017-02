Olav Sølvberg hadde dette leserinnlegget på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag:

– Man ser hvor pengene går

Jeg vil gjerne takke Kjell Lillebø for det grundige og velbegrunnede innlegget om diverse transportproblemer i den nordvestre delen av fylket.

Jeg er helt enig i at vi har vært stemoderlig behandlet av samferdselspolitikere på alle plan, og også av samferdselsbyråkrater gjennom mange år. I mange år har de lullet seg inn i troen på at det er de store vei/tunnelprosjektene og ferjestrekningene i indre i Sogn og Sunnfjord som er de viktigste.

Måløybrua er jo den suverent største trafikkmagneten med 4.618 biler i døgnet, og at den lille tunnelen mellom Måløy og Raudeberg er langt mer trafikkert enn både Lærdalstunnelen, Lotetunnelen og de fleste andre, får vi her klart fram. Det burde fylkes- og stortingspolitikere merke seg.

Det mest interessante Lillebø tar opp er forbindelsen Vågsøy/Bremanger. Den lave trafikken på Måløy-Oldeide mener han helt klart skyldes at der bare er 13 avganger per døgn. Det er et tilbud på lik null, sier han. Han mener at det her bør være minst 34 avganger som de andre store ferjeforbindelser har.

Å vente på en bru over Nordfjord til 7 milliarder nytter ikke. Man må starte med å forbedre ferjeforbindelsen kraftig, sier han.

Lillebø er også meget kritisk til at turistruta sognebåten fra Bergen ble reddet med midler fra Combiruta fra Stadlandet til Ålesund som ble lagt ned. Samtidig tar han opp at det går bussavganger fra Førde/Sogndal nesten hver time til Bergen.

Nordfjord blir avspist med en rådyr båtrute morgen og middag. Man ser hvor samferdselspengene går i fylket.