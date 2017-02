Dette innlegget er skrevet av Olav Sølvberg, og sto på trykk i Fjordenes Tidende tirsdag 21. februar:

Har ikke lenger full tillit

I en artikkel skriver Fjordenes Tidende at kommunestyrepresentantene Betty Hessevik og Einar O. Midtbø har skrevet under flyttesøknaden for Bryggja. Dette var en urovekkende opplysning for de er jo begge valgt på lister for hele kommunen, og ikke for noen eksklusiv separatistliste for Bryggja.

Så lenge jeg har hatt stemmerett, har jeg hatt full tillit til at de personer som står på de generelle listene etter beste evne vil arbeide fullt og helt til det beste for kommunen vår. Å rive bort en tredjedel av kommunen er, etter min oppfatning, ikke det.

Man kan heretter ikke ha full tillit til at det standpunkt disse tar i saker, er til det beste for kommunen eller tjener interesser de nå har flagget.

Det er sørgelig.