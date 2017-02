– Kolle og årskalv bør totalfredast

Dette innlegget er skriven av Ro­ald Solheim frå Ålfoten og sto på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 28. februar.

Hjorte­for­valt­ning i kri­se

Saue­bøn­de­ne veit at slump, slurv og sjølv­skryt i avls­ar­bei­det ik­kje er bra. Det er dei bes­te dyra som bør set­jast på. Slik bør det vere i hjorte­for­valt­nin­ga også.

Der­som sty­res­mak­te­ne ik­kje tek lær­dom av slik prak­tisk kunn­skap, vil hjor­te­stam­men et­ter kvart bli svek­ka – og gå ei usik­ker fram­tid i møte.

Ei søye som ik­kje vil vite av lam­met sitt, er i bon­den sine auge ik­kje noko godt avls­dyr. Han vil vur­de­re å slak­te den­ne sa­uen til haus­ten. Men ei søye som skjer­mar un­gen, og tek seg av lam­met på alle må­tar, vil bon­den la leve. Søya må ta det ny­fød­de lam­met sitt til seg straks. Mora må kun­ne le­ve­re nok mjølk til den ves­le. Ho må kun­ne lose un­gen ska­de­fri gjen­nom som­ma­ren. Søya må lære opp lam­met til å fin­ne det bes­te bei­tet. Mor­sa­uen må kun­ne ver­ne lam­met mot rev, ørn og laus­hun­dar. Ei søye som kjem heim frå fjell­bei­te om haus­ten utan at lam­met/lam­ma er i live, må vur­de­rast. Der­som bon­den ik­kje bryr seg om å fin­ne ut kva dyr som bør slak­tast og kva dyr som bør set­jast på, er han in­gen bon­de. Han el­ler ho lir av lat­skap og kunn­skaps­løy­se, og bør fin­ne seg eit anna yrke sna­rast råd.

Der­som du skyt 13 kal­var ein haust, ska­par du sam­stun­des 13 eins­le­ge kol­ler som tru­leg også vert skot­ne. Mel­lom des­se er det nok ein stor del gode avls­dyr med gode mors­ins­tinkt som det er svært uklokt å dre­pe. Den første haus­ten er det for tid­leg å vite om hjor­te­kol­la vil meist­re å ber­ge års­kal­ven gjen­nom den kom­man­de vin­te­ren.

Ein fre­da års­kalv skjer­mar mora gjen­nom hei­le jak­ta. Kal­ven sig­na­li­se­rer utan ord at je­ge­ren skal hal­de fin­ge­ren frå av­trek­ka­ren. Ein fre­da kalv er eit le­van­de «sky­ting-for­bo­de-skilt». Det er først nes­te vår vi kan sjå om ei kol­le har med seg ein stor og tri­ve­leg fjorskalv. Ei slik kol­le er ty­de­leg ein flink mjøl­ke­le­ve­ran­dør, og har eit godt mors­ins­tinkt. Ho er eit fram­i­frå avls­dyr. Både kol­la og kal­ven har gode ge­nar som vi må ver­ne om.

Dei fles­te flokk­dyr har ei rang­ord­ning (hi­er­ar­ki) med den best kva­li­fi­ser­te hoa som lei­ar. Saue­bon­den legg mer­ke til kva dyr det­te er, og ut­sty­rer gjer­ne des­se dyra med bjøl­ler. Ein saue­bon­de som sys­te­ma­tisk slak­tar bjøl­le­sa­ue­ne sine, er ein un­der­leg skrue.

Dei vil­le flokk-hjor­te­dy­ra har også sli­ke rang­ord­nin­gar. Reins­dyr­flok­ken har var-sim­la. Ho pas­sar på, og vars­lar dei an­dre om ho mer­kar noko ekst­ra. Ein rein­-ei­gar som slak­tar varsimlene sine, bør fin­ne seg noko anna å tyne tida med. Det er det bes­te både for rein­flok­ken og for ved­kom­man­de.

Der­som du ob­ser­ver hjor­te­dyr i flokk, vil du snart sjå at det også der er eit vak­se ho­dyr som er sjef. Lat oss kal­le det­te dy­ret for var-kol­la. Når varkolla spring, spring dei an­dre dyra også. Når ho stop­par, stop­par flok­ken. Før varkolla lei­er dei an­dre over bil­ve­gen, stan­sar ho opp, og ser seg til beg­ge si­der. Ho ven­tar til kys­ten er klar før ho tek ka­me­ra­ta­ne med over ve­gen. I ei tid med stor bil­tra­fikk, er sli­ke sig­nal­dyr vik­ti­ge å ta vare på. Varkollene hjel­per til med å hal­de ta­let på tra­fikk­uluk­ker nede. Det er mykje tru­leg ein sa­man­heng mel­lom den vit­lau­se ned­sky­tin­ga av varkoller, og det sto­re ta­let med på­køyrt hjor­te­vilt. Men det­te er det vans­ke­leg å fors­ke på, og då bryr vi oss ik­kje om det! Det er dei an­dre som har be­vis­børa – ik­kje vi!

Ein del er likt mel­lom vilt­for­valt­ning og saue­hald. Men ik­kje alt. Saue­bon­den er nøydd til å tenkje øko­no­mi. Det­te har ført til at ein sent­ralt trur at vi må tenkje pro­fitt i vilt­for­valt­nin­ga også. Det gjeld å pro­du­se­re mest mog­leg kjøt. Men er det slik? Kven har i så fall sagt det? Vi grunn­ei­ga­ra­ne er i alle høve ik­kje spur­de. Mange av oss er na­tur­in­te­res­ser­te fri­lufts­folk, og ser også an­dre og flei­re ver­d­iar i hjor­te­jak­ta enn ber­re kroner og øre. Vi bør ik­kje øve opp et­ter­kom­ma­ra­ne våre til å ta li­vet av ry­per som hek­kar el­ler kal­var som syg mora. Det bør gå ei gren­se der. Re­spekt for li­vet er ein gyl­len re­gel. Re­spekt for mor-barn-re­la­sjo­nen er ein fin og verd­full ei­gen­skap som vi vil føre vi­da­re. Vi må pas­se på kva sig­nal vi sen­der. Alle skal ha frydblanda gle­de av å høy­re ein sterk kron­hjort gau­le i den grå­kal­de haust­luf­ta. Alle skal føle at det er vak­kert å sjå ei fre­da kol­le med kalv sprin­ge i sko­gen.

Vi må sjå oss råd til å dyr­ke sli­ke kva­li­te­tar, skal vi ik­kje bli heilt av­stum­pa. Or­sak ut­tryk­ket. Grunn­ei­ga­ra­ne må vak­ne no, og seie frå i klar­tekst: Det er dei mins­te fjordyra som bør sky­tast. Kol­le og års­kalv bør to­tal­fre­dast.