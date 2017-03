Dette innlegget er skrevet av Edvard Iversen, lokallagsleder i Vågsøy Venstre:

– Det er på tide å ta ansvar for egne handlinger

Jeg har hørt morgensendingene i NRK Sogn og Fjordane, der Geir Ole Oldeide (Rødt) uttaler seg om innbyggerundersøkelsen som i disse dager utføres for Flora og Vågsøy.

Det er sørgelig at Oldeide ikke tar mer hensyn til lokaldemokratiet.

Rødt som parti er svært opptatt av rett og rettferdighet, men i denne saken tar de ikke innspill vi får fra folkemøte, avisinnlegg, sosiale medier og uttalelser fra folket flest på alvor.

På folkemøtene i Florø og Måløy kom det innspill i forhold til Bremanger. Det har forhandlingsutvalgene tatt på største alvor.

Jeg er selv medlem av forhandlingsutvalget Vågsøy, og har ingen info om resultatet av undersøkelsen.

Oldeide er vel kjent med at kommunestyret har vedtatt at det skal utføres en innbyggerundersøkelse, og ikke folkeavstemning. Folkeavstemning avholdt vi i fjor, og den ga oss fullmakt til å forhandle med andre kommuner.

Så må jeg også minne om at Oldeide selv er en del av det enstemmige vedtaket Vågsøy kommunestyre gjorde 16. juni 2016, om at vår kommune ønsker å være en del av en sterk kystkommune med Måløy som et sterkt senter. Det er på tide å ta ansvar for egne handlinger.

Å blande inn ordet manipulering i denne sammenhengen, er en total misforståelse om hvordan et lokaldemokrati fungerer.