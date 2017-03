Leserinnlegg: – Innbyggerne har talt

Dette innlegget er skrevet av Einar O. Midtbø, Tverrpolitisk Liste Vågsøy:

Vågsøy-innbyggerne har talt

Vågsøyresultatet viser 55 prosent nei og 31 prosent ja.

En skulle tro at ordfører i Vågsøy og forhandlingsutvalget ikke har noen grunn til å feire slik det kan se ut som på NRK Sogn og Fjordane.

Slik jeg opplever dette må dette være utrykk for en knusende dom til forhandlingsutvalget og tilhengere av Kinn kommune.

Vi politikere har bedt om folkets røst og den viser et rungende nei til Kinn kommune.

Skal vi drive ansvarlig politikk i Vågsøy kan vi på ingen måte se bort fra svaret vi har fått fra Vågsøy-innbyggerne.

Nå skal vi straks legge ballen død for videre forhandlinger med Flora og Sunnfjord.

Dernest må vi brette opp skjorteermene å se på ny kommunereform med helt nye øyne, og det må være helt friske øyne der jeg vil foreslå at forhandlingsutvalg velges på nytt med nye friske krefter.

Slik jeg ser det har Vågsøy to reelle veivalg.

Alternativ 1 er å stå alene som egen kommune som før. Vågsøy har mange muligheter for å greie å stå alene på en meget god måte.

Alternativ 2 er å innlede kontakt med Eid og Selje å gå inn i disse forhandlinger som en likeverd part.

Dette er den største politiske saken på mange tiår. En sak som har stor betydning for fremtidige generasjoner, og det kreves stor innsikt å lande på et resultat som er til det beste for fremtiden i regionen vår.