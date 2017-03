– Vi må alle «svelge noen kameler» for å komme videre

Dette innlegget er skrevet av Anfinn Sjåstad, gruppeleder i Selje Frp.

Alle skal få

I den pågående debatten om kommunereformen har ordførerne i Eid og Selje kommet med forslag om å endre punktet i avtalen mellom de to kommunene om kryssing av Nordfjorden (Bryggja-Ottern), dette for å forsøke å få Vågsøy til å forhandle med Eid/Selje om sammenslåing av de tre kommunene. I det felles kommunestyremøtet i Fosnavåg for Eid og Selje neste uke skal denne saken opp til diskusjon og mange forventer at dette punktet blir endret i avtalen.

Etter min mening er dette en dårlig idé. Jeg er selvfølgelig enig i at Eid/Selje må forsøke å komme i dialog med Vågsøy, men å plukke enkeltpunkt ut av avtalen er ikke den rette fremgangsmåten for å komme i dialog.

For å prøve å komme videre og prøve å gjenoppta forhandlingene må vi alle «svelge noen kameler» for å komme videre etter en del uheldige uttalelser i media.

Dessverre er det slik at både Selje og Vågsøy har relativt uerfarne ordførere som kanskje ikke har evnet å kommunisere på en god måte i saken om kommunereformen, og har kanskje latt seg påvirke litt for mye av den administrative ledelsen rundt seg istedenfor å lytte til folket.

Kommunikasjonen i mellom Vågsøy og Selje har vært basert på plutselige innfall fra begge ordførere, om påstander og konspirasjonsteorier om hva som ble sagt i forhandlingene i mellom Selje og Vågsøy. Dette har vært svært uheldig for prosessen og frustrerende for oss lokalpolitikere som ønsker Vågsøy med i en ny stor kommune i Nordfjord. Det er og lite konstruktivt, for det virker som alle parter har malt seg opp i et hjørne som er vanskelig å komme seg ut av med æren i behold.

Mange navneforslag til Selje-Eid Vi har spurt leserne om hva Selje-Eid bør hete når de to kommunene slår seg sammen til én. Kjell Nøstdal fra Eid har engasjert seg sterkt i saken, og er klar på hvorfor navnet bør være Selja kommune.

Selje Frp stemte imot fremlegget (med unntak av én i kommunestyregruppa) som ble vedtatt i kommunestyremøte 15. desember i Selje, om å gå i forhandlinger med Eid om kommunesammenslåing med de føringene som lå i fremlegget, men som kjent fikk fremlegget flertall. Som medlem av forhandlingsutvalget var jeg skeptisk til dette, men etter noen runder med felles forhandlinger forandret jeg mening og stemte for avtalen sammen med resten av Selje Frp sine medlemmer, og det angrer jeg ikke på.

Men jeg ønsker veldig gjerne å ha med Vågsøy i nye Eid/Selje, og dersom Vågsøy sier nei til avtalen med Flora eller utsetter saken, vil Selje Frp komme med følgende forslag i de felles kommunestyremøte i Fosnavåg neste uke:

Eid/Selje setter til side avtalen som kommunene inngikk i januar, og inviterer Vågsøy til nye forhandlinger med blanke ark, og har målsetting at en felles avtale i mellom de tre kommunene er fremforhandlet innen utgangen av april. Dersom de tre kommunene ikke kommer til enighet, vil Eid/Selje gjennomføre sammenslåingen av Eid/Selje som planlagt og avtalen i mellom de to kommunene forblir uendret.

Jeg håper at alle partiene i Eid/Selje støtter dette forslaget, slik at vi kan komme videre i prosessen med å skape en robust kommune som er til de beste for både den enkelte innbygger, ansatte og næringslivet.