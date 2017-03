Dette innlegget er skriven av Anders Solheim Økland (19), ungdomsvaraordførar i Flora kommune.

Vågsøy, sei ja!

Tysdag den 21. mars 2017 tok Flora bystyre ei historisk avgjerd, nemleg å slå seg saman med Vågsøy til Kinn kommune. Torsdag håpar eg kommunestyret i Vågsøy kjem fram til same slutning. Under debatten i Flora var det motstridande meiningar, slik det også vil vere i det kommande møtet i Vågsøy. Eg var ein av dei som talte sterkt for samanslåing, og det av fleire grunnar. Denne saka har naturleg nok vore høgt oppe på agendaen til Ungdommens bystyre i Flora kommune, og vi har alle saman kome fram til ein felles slutning: vi ynskjer ein felles kommune med Vågsøy!

Den populære amerikanske presidenten John F. Kennedy sa ein gong «Forandring er livets lov». Det er ingen tvil om at landet vårt er i forandring. Det gjer at vi no står ovanfor fleire store utfordringar, spesielt knytt til offentleg sektor. Ved å slå seg saman til ein sterkare kommune vil ein truleg kunne løyse denne utfordringa på ein mykje betre måte.

I tillegg til at reforma vil gje moglegheit til å løyse slike problem, vil ein i den nye kommunen også legge grunnlag for eit sterkare og meir koordinert næringsliv. Uansett om ein trur at nedgangen i oljesektoren er permanent eller midlertidig, er det inga tvil om at havet kjem til å vere vårt livsgrunnlag i lang tid framover. Oppdrett, fisk, forsking, alger, tang og medisin. Dette er berre noko av dei mange rikdommane og moglegheitene som ligg opne for oss. Vi i Ungdommens bystyre Flora er sikre på at Kinn kommune vil vere ein mykje meir attraktiv stad å vende heim til og heimflyttarane vil verte møtt av ein framtidsretta arbeidsmarknad.

Den nye kommunen vil også tillate ungdom å verte meir høyrd i samfunnsdebatten. Ein vil ha eit sterkare ungdomsråd i Kinn kommune, og det vil verte lettare for ungdom å påverke kommunen si retning inn i framtida. Vi i ungdommens bystyre i Flora gler oss til eit betre samarbeid med ungdom utanfor dagens forelda kommunegrenser. Saman kan vi jobbe betre og meir målretta med alt frå kulturtilbod til ungdomshelse.

Når Flora Bystyre vedtok samanslåinga var det til ståande applaus frå salen, og ingen klappa høgare enn ungdommen. No håpar vi at politikarane i Vågsøy vil gjere det same. Ikkje for Flora, ikkje for Vågsøy, men for Kinn kommune. Om dei to kommunane fortset inn i ei usikker framtid aleine, gjer dei seg sjølv ei ekte bjørneteneste.

Vågsøy, sei ja!