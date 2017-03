Dette innlegget er skriven av Kjell Lillebø.

Kystvegen og skoddekameratane på vegkontoret i Sogn

Eg las inlegget til Frank Villy Djupvik i Fjordenes Tidende der han formana oss til forstå at Kystvegen ikkje skulle ha som mål å bli raskaste veg til Bergen, den einaste måten å oppnå støtte frå fylkespolitikarane var å arbeide for å få fram det uutnytta inntektspotensialet som ligg på kysten. Altså støtt ytre alternativ over Terøya, Florø treng eit stort industriområde.

Her er det ein ting å gjere, finne ut kva kystvegen har funne ut: Kryssing av Nordfjorden Biskjellneset – Tongane med ferje kr 1,3 milliarder, med bru 4,9 milliarder, kryssing bru Bryggja – Oteren 7,3 milliarder.

Men her står ingenting om kva tidsperspektiv ein kan forvente før det kan bli aktuelt å realisere dei forskjellige alternativ.

Med vedtak om bru på E 39 i indre og fortsatt arbeid for kryssing av fjorden ved Lote – Anda virkar det som å arbeide for eit tredje alternativ lenger ute, er som å arbeide med evigheita som perspektiv. Med dei pengane ein høyrer fylket har til rådighet synest ferje som det einaste realistiske alternativ, særleg når ein kan få 34 halvtimes avgangar for same kostnad som ein i dag må betale for 13 avgangar, men det forutsetter at ein får fram relistiske trafikktal.

Det er utarbeidd ein oversikt over kor langt ein når på 45 minutt frå 5 tettstadar. For Måløy står det: Når Svelgen for alle alternativ utanom ved ferje (kombinasjon E). Hæ?

Under Svelgen står følgende om avstand til Måløy, eg reknar med at dette er oppgitt i minutt og ikkje i kilometer:

Biskjelneset bru 30

Biskjelneset ferje 69

Kva skodde sit dei i på vegkontoret på Hermansverk, overfartstid med ferje på 39 minutt, og ingen reagerer, at her må det vere noko gale. 69 minutt er akkurat den tid eg bruker og har brukt på dei 67 km til Koparnes og overfarten til Årvik, etter 69 minutter køyrer eg i land frå ferja, og slik har det vore sidan det blei halvtimes avgangar med ferja frå Koparnes. Her skulle det stå maks 40 og ikkje 69.

Men her er meir galskap: Under analyse trafikkmengde er satt opp:

Ferjesambandet Stårheim – Isane ligg inne i alle alternativa

Måløy – Oldeide er tatt vekk

Vegen gjennom Magnhildskaret er open i dei ytre alternativa.

Det vil sei at vi kkje veit kva som er skilnad på reisetid for dei som skal til Førde, enten dei reiser over Terøya eller vel Grov-alternativet, seks minutt lengre reisetid må vere for dei som vel gamlevegen gjennom Magnhildskaret opp mot Terøya. Kven har bestemt at ved valg av ytre alternativ skal vegen gjennom Magnhilskaret og Grytedalen holdes vedlike og brøytes? Dei politikarane som fortel oss at det berre er seks minutt i forskjell på indre og ytre alternativ er i beste fall demagoger.

Med ferje til Tongane og indre alternativ over Grov til Førde vil det ta kortare tid å reise fra Måløy til Førde enn frå Nordfjoreid til Førde, dette på grunn av omtrent lik avstand men lengre strekninger med nedsatt fartgrenser i indre.

Og så var det dette med trafikktal: Det er klart at dersom Anda og Tongane har like mange avgangar, og mange av dei som i dag nyttar ferja frå Lote kan korte inn reisa med fem mil ved å velge alternativet over Togane når dei skal til Førde, så er det ingen som kan seie noko fornuftig om trafiktala før ein veit kor mange av dei ca. 1300 som dagleg reiser via Anda dette gjeld.

Konklusjon: Dei tala kystvegen i dag oppererer med er ingenting å rette seg etter.